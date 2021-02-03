В Китае число интернет-пользователей приблизилось к 1 млрд человек

В Китае число пользователей интернета достигла 989 млн человек по данным на декабрь 2020 года, передает агентство «Синьхуа», ссылаясь на сведения Китайского центра сетевой информации. При этом доступность интернета выросла на 5,9 п. п., до 70,4% в период самоизоляции, рассказал Центр, отвечающий за распределение IP-адресов и доменов китайской зоны.

Организация уточняет, что к концу 2020 года в КНР по сравнению с мартом того же года, интернет-пользователей в стране прибавилось на 85,4 млн. При этом 986 млн жителей Китая, или 99,7% от общего числа пользователей выходят в интернет с мобильных телефонов. Число жителей сельской местности, которые используют интернет, с марта прошлого года выросло на 54,7 млн, составив 309 млн человек (31,3% от общего числа интернет-пользователей в Китае).

В первые месяцы распространения коронавируса в Китае была введена разработанная интернет-холдингом Alibaba система кодов здоровья, которая позволяла отслеживать перемещения и контакты пользователей. При помощи данной системы генерировались коды зеленого, желтого или красного цветов, по которым власти и владельцы заведений определяют, стоит ли распространять на человека ограничения.

