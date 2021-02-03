В Кремле положительно оценили жёсткие действия полиции на незаконных акциях

Глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков положительно оценил действия полиции на незаконных акциях, которые происходили в Москве и Санкт-Петербурге минувшей ночью.

По словам председателя Кремля, реакция правоохранителей на протестующих была обусловлена угрозами, которые могли возникнуть в ходе проведения несогласованных акций, передаёт РИА Новости.

«Провокация заключается в том, что вчера были озвучены призывы к несанкционированной акции и собственно были желающие устроить такую несанкционированную акцию, – пояснил Песков. – На это весьма решительно реагировала полиция. И её реакция была обусловлена угрозами, которые могли возникнуть во время проведения такой акции».

При этом помощник президента России отметил, что благодаря решительным действиям правоохранителей, ничего не произошло.

Отвечая на вопрос журналистов обеспокоены ли в Кремле чрезмерными случаями насилия, Песков признался, что проведение несанкционированных акций вызывает обеспокоенность у властей.

«И это подтверждает оправданность жёстких действий в рамках закона полицией. Те действия, которые действительно вызывают вопросы, они подлежат служебному расследованию и дальнейшей правовой оценке», – резюмировал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы в районе Большого театра, Пушкинской площади, улиц Тверская, Большая Дмитровка и Большая Бронная проходили несанкционированные акции протеста сторонников оппозиционного политика Алексея Навального. Сотрудники правоохранительных органов проводили задержания протестующих.

При этом силовики перекрыли подходы к Манежной площади, на которой планировали собраться сторонники Навального.

Станции метро «Охотный Ряд», «Площадь Революции» и «Александровский сад» и «Театральная» были закрыты на вход и выход пассажиров по требованию полиции.

Также несанкционированные акции протеста прошли накануне в Санкт-Петербурге. Там тоже правоохранители проводили задержания. Всего, вчера в ходе незаконных мероприятий сторонников Навального в Москве и Петербурге были задержаны более 1000 человек.

Напомним, 2 февраля Симоновский суд российской столицы отменил условное осуждение Алексея Навального по делу «Ив Роше» и назначил ему реальный срок в 3,5 года колонии общего режима. Суд зачёл в срок Навального год, который он провел под домашним арестом во время следствия по делу «Ив Роше». Таким образом, срок заключения Навального составит 2 года и 8 месяцев.

Представитель управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве просил суд отменить Навальному условное наказание и заменить его реальным сроком в виде трех с половиной лет на основании того, что Навальный семь раз не явился для отметки в уголовно-исполнительную инспекцию.

Навальный заявил, что не отмечался во ФСИН только в период лечения в Германии и назвал судебный процесс политическим.