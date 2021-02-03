В офисе Зеленского прокомментировали санкции против украинских телеканалов

Советник главы офиса президента «самостийной» Михаил Подоляк прокомментировал санкции против телеканалов «112.Украина», NewsOne и ZIK. По его словам, вчерашнее коллективное решение СНБО по немедленному введению жестких санкций в отношении известного пула телеканалов – это якобы совсем не про свободу слова, цензуру, ограничение тех или иных прав, передаёт РИА Новости.

«В наше время реально ограничить доступ к информации банально невозможно. Но надо понимать, что пул господина Медведчука – это совсем не журналистика, не информация, не конкуренция точек зрения, не объективная дискуссия. Это чистая, незамутненная, злобная и хорошо упакованная в блестящие pr-обертки пропаганда», – подчеркнул Подоляк.

При этом он уверен, что санкции позволят вернуть цивилизованные правила игры на медиарынке.

«Потому данные санкции – это только про ту самую справедливость и про соответствующее «наказание безнаказанности». И про попытку возврата к цивилизованным правилам поведения на медийном рынке. И про институциональное противодействие масштабной пропагандисткой программе», – резюмировал советник главы офиса Зеленского.

В свою очередь сам украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что решение о блокировании трёх телеканалов было коллегиальным и юридически мотивированным.

Ранее сообщалось, что накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о «введении санкций» против телеканалов «112-Украина», «NewsOne», «ZIK» и телекомпаний, производящих видеопродукцию для этих каналов.

Санкции против телеканалов предусматривают аннулирование лицензий, запрет на пользование радиочастотным ресурсом Украины, прекращения предоставления услуг по ретрансляции телепрограмм, предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования, блокировку активов и приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств.

Кроме того, «санкции» введены против владельца закрытых телеканалов – народного депутата Украины Тараса Козака. Он является членом фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», которая выступает за нормализацию отношений с Россией.

Уже сегодня стало известно, что украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) начнёт процедуру импичмента президента Владимира Зеленского.

Об этом с трибуны Верховной рады заявил сопредседатель фракции в парламенте «самостийной» Вадим Рабинович. По его словам, поводом для этого стали санкции, введённые главой Украины против оппозиционных телеканалов. Как подчеркнул депутат, Зеленский «поиздевался над избирателями и страной».

