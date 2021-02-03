В России за сутки выявлено 16,4 тыс. новых случаев COVID

В России за минувшие сутки выявлено 16 474 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб. Это минимальный показатель прироста заболевших с конца октября 2020 г. В общей сложности в стране за все время эпидемии зафиксировано 3 901 204 случая COVID в 85 регионах. За сутки умерли 526 заболевших, в общей сложности число безвозвратных потерь достигло 74,6 тыс. человек. Успешно перебороли заболевание более 3,3 млн человек, из них 24 822 пациента выписаны из российских больниц за последние 24 часа, что на 8 348 превышает количество новых заболевших.

Санкт-Петербург вновь опередил Москву по суточному приросту новых ковид-пациентов. В северной столице выявлено 1 916 новых зараженных. В Москве этот показатель составил 1545, что стало минимальным показателем с конца сентября.

Россия, по данным Университета Джонса Хопкинса, в мировом антирейтинге стран с наибольшей заболеваемостью коронавирусом остается на четвертом месте после США (26,43 млн случаев), Индии (10,77 млн) и Бразилии (9,28 млн). За РФ расположилась Великобритания (3,86 млн).