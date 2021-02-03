Подкаст журнала «Эксперт»: Вакцина против COVID-19 — как это работает

3 февраля 2021, 14:07

Подкаст с участием главного редактора журнала «Эксперт» Татьяна Гурова, главного редактора сетевого проекта «Репортер» Виталия Лейбина и молеулярного биолога, ведущего научного сотрудника МГУ Максима Скулачева. Вероятность осложнений после прививки против COVID-19. Как устроен Спутник V. Как устроен иммунитет. Самые тревожные дни при COVID-19. Как иммунитет противостоит вирусу. Эволюция вируса. Бессимптомные больные. Как устроена вакцина Pfizer. Чем COVID-19 отличается от всех остальных по воздействию на организм. Сколько будет действовать вакцина. В каком случае вакцинировать повторно. Можно ли предупредить заражение COVID-19 какими-либо препаратами? Как поможет правильно питание и ЗОЖ. Допустим ли Спутник V для астматиков и пожилых. Почему больше всех пострадала Америка.