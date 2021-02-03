Защита Навального намерена обжаловать решение суда

Защита оппозиционера Алексея Навального намерена обжаловать решение Симоновского суда Москвы о назначении реального срока вместо условного по делу «Ив Роше», сообщает РБК.

Для обжалования у защиты есть десять дней, если приговор вступит в силу, политик должен будет провести в колонии 2 года и 8 месяцев.

«Будем обжаловать, конечно. И в Комитет министров Совета Европы обратимся в связи с неисполнением решения Европейского суда», —заявила адвокат Навального Ольга Михайлова.

Накануне в ходе оглашения приговора судья заявила, что срок 10 месяцев, которые оппозиционер провел под домашним арестом во время следствия по делу, зачитывается.

2 февраля было проведено выездное заседание в Мосгорсуде. По заключению судьи, глава ФБК (признан в России иноагентом) Навальный нарушал свои обязательства условно осужденного, в ходе нахождения в Германии на лечении. Доводы защиты оппозиционера, которые связаны с решением ЕСПЧ, суд признал несостоятельным.

