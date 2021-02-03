Зеленский закрыл ряд оппозиционных телеканалов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о «введении санкций» против украинских телеканалов «112-Украина», «NewsOne», «ZIK» и телекомпаний, производящих видеопродукцию для этих каналов.

Санкции против телеканалов предусматривают аннулирование лицензий, запрет на пользование радиочастотным ресурсом Украины, прекращения предоставления услуг по ретрансляции телепрограмм, предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования, блокировку активов и приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств.

Кроме того, «санкции» введены против владельца закрытых телеканалов – народного депутата Украины Тараса Козака. Он является членом фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», которая выступает за нормализацию отношений с Россией.

Ранее сообщалось, что согласно результатам опроса, проведенного 22 января Киевским международным институтом социологии (КМИС), в случае проведения президентских выборов на Украине за действующего главу государства Владимира Зеленского готовы проголосовать 13,4% опрошенных или 19,8% среди тех, кто определился со своим выбором.

Месяц назад (с 17 по 23 декабря 2020 года) КМИС проводил аналогичный опрос, и тогда на президентских выборах за Зеленского готовы были проголосовать 17% опрошенных или 27% среди тех, кто определился со своим выбором.