В Раде намерены инициировать импичмент Зеленскому

Фракция «Оппозиционная платформа - за жизнь» в Верховной раде инициирует импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому по причине запрета на вещание трех каналов - «112 Украина», ZIK и NewsOne, заявил сопредседатель партии Вадим Рабинович. Он уточнил, что для этого необходимо созвать внеочередной съезд партии.

«Мы проведем чрезвычайный съезд партии и инициируем импичмент Зеленскому», - высказался он в парламенте. Депутат уверен, что данное решение является издевательством над «избирателями и страной», а также ударом «в сердце демократии, в свободу слова». Рабинович заявил, что подобные решения ставят под вопрос «само существование демократической независимой Украины».

«Запомните, вы не закроете рот ни нашей партии, ни миллиону наших избирателей», - заключил он.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne и их владельца депутата фракции ОПЗЖ Тараса Козака. Данный указ предполагает блокировку активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за границу, аннулирование лицензий. Также под запрет для телеканалов попадает использование радиочастотных ресурсов Украины и ретрансляция телепрограмм.

