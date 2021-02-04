Арестованные после акций протеста сообщили о нарушении правил содержания

По словам главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, который был арестован после акций протеста 31 января по решению суда, арестованные на протестах граждане РФ провели в автозаках примерно пять часов, затем их разместили в Центре временного содержания иностранцев в деревне Сахарово. Информация сообщается в личном аккаунте журналиста.

«В 4:45 зашли все вместе, никакой проверки. Девушек отделили, а всех мужчин из двух автобусов завели в одну камеру: 28 человек и четыре двухъярусные кровати (то есть рассчитано на 8 человек)», - говорится на странице в Twitter Смирнова. Он уверен, что переполненные камеры можно объяснить нехваткой мест. Также редактор отметил, что «не было проверок и обысков».

По его словам, примерно в 8:00 арестованным принесли воду, сообщив, что скоро всех расселят. Смирнов дополняет, что в общей сложности в четырех камерах находится 100 человек. Одна из камер женская. Смирнов отмечает, что сотрудники центра ведут себя вежливо.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что он не в курсе происходящего с задержанными на митингах в Москве, а информацию об условиях содержания арестованных необходимо проверять.

