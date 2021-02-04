Белый дом пообещал России санкции и сотрудничество

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме заявил, что администрация Джо Байдена намерена «более эффективно» противостоять России.

«В отличие от предыдущей администрации мы будем делать шаги, чтобы привлечь Россию к ответственности за спектр злонамеренной деятельности, которой она занималась. Это включает вмешательство в американскую демократию, отравление граждан на европейской земле при помощи химического оружия, того типа хакерские атаки и взломы... И многое другое. Мы поступим таким образом тогда и в такой форме, когда и как решим», – приводит ТАСС цитату Салливана.

В тоже время Салливан признал, что действия США не помогут добиться отказа России от абсолютно всех тех шагов, против которых возражает Вашингтон.

При этом Джейк Салливан заявил, что Белый дом намерен сотрудничать с Россией по интересующим США вопросам и привел в пример продление договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3)

26 января президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели телефонный разговор, в ходе которого президенты договорились о продлении договора СНВ-3.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников в администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Белый дом не намерен повторять «перезагрузку» двусторонних отношений с Россией.