Безос уходит, но остается

Джефф Безос покинул пост исполнительного директора Amazon.com Inc и возглавил правление компании. Основатель крупнейшей компании планеты и самый богатый на Земле человек давно готовился к этой рокировке, постепенно уменьшая участие в текущих делах. В самой компании, которой он руководил 26 лет, с момента ее основания, об его уходе узнали приблизительно шесть месяцев назад. Он объявил о решении на заседании правления. Однако новость мало кого удивила, потому что Джефф уже давно планомерно уменьшал свое участие в повседневной работе Amazon. Последние годы он все больше внимания уделял принятию важных стратегических решений.

На посту директора Amazon Джеффа Безоса заменит Энди Ясси, которого он поставил пять лет назад во главе «облачного» подразделения компании и который во многом сильно на него похож. Карьеру в Amazon Ясси начал давно. В компанию он пришел в 1997 году и сначала работал техническим помощником Безоса, затем участвовал в создании Amazon Web Services, которые сейчас приносят львиную долю операционного дохода компании.

Пандемия явно пошла главной компании Джеффа Безоса на пользу. Достаточно сказать, что доход Amazon в прошлом году вырос, напоминает Wall Street Journal, на 38% до 386,1 млрд долларов, а численность персонала – на 63% до 1,3 миллиона человек. На Безоса сейчас, можно сказать, работает население города-миллионера.

Решение Джеффа Безоса об уходе с поста исполнительного директора Amazon инвесторы восприняли неоднозначно даже несмотря на то, что он не уходит из компании, а только меняет направление своей деятельности и сейчас будет отвечать за принятие стратегических решений. Стоимость акций Amazon в 2020 г. выросла на 76% и еще почти на 4% в этом году до 3 февраля, когда появилась новость об уходе. Однако на торговой сессии в среду она упала на 2%.

Ясси, работавший старшим вице-президентом Amazon, в апреле 2016 года был назначен на пост исполнительного директора Amazon Web Services. Тогда же во главе Consumer Worldwide Безос поставил своего тезку, Джеффа Уилка. Эти назначения многие расценили тогда как начало подготовки операции «преемник».

После повышения Ясси и Уилк начали больше участвовать в принятии повседневных решений, а сам Безос стал больше времени уделять новым проектам, включая Amazon Studios. Его участие в повседневной работе Amazon сократилось. Он даже как-то пошутил, что обо всем, что происходит в компании, он в последнее время узнавал лишь на ежегодных заседаниях по бюджету.

Одной из основных черт характера Джеффа Безоса является склонность к регулярному переосмыслению жизни и разносторонность интересов. Не удивительно, что со временем он все больше увлекался проектами, не имеющими никакого отношения к Amazon. Такими проектами, например, являются газета Washington Post, которую он купил в 2013 году, и основанная в 2000-м «ракетная» компания Blue Origin.

Кстати, в склонности к новым амбициозным проектам замечены и другие основатели и главы крупных технологических компаний. Билл Гейтс, к примеру, после четверти века работы в Microsoft ушел с поста директора и посвятил себя благотворительности. Один из основателей Google Ларри Пейдж увлекся разработкой летающих автомобилей еще до ухода с поста директора компании в 2019 г.

Что касается Безоса, то его главный интерес - Blue Origin, главным конкурентом которого является SpaceX, ракетная компания Илона Маска, также претендующего на титул самого богатого человека планеты. Джефф, кстати, создал Blue Origin, годовой бюджет которого превышает сейчас 1 млрд долларов, на деньги от продажи части своих акций Amazon. Ракетной компании он посвящает один полный рабочий день в неделю – среду.

В 2018 году Джефф заявил в интервью, что Blue Origin в долгосрочной перспективе для него даже важнее, чем Amazon.

В принятии окончательного решения уйти с поста директора Amazon сыграли роль и перемены в личной жизни Джеффа Безоса. В январе 19-го он объявил о разводе с Маккензи Скотт, с которой прожил ровно четверть века. Его новая избранница – Лорен Санчес.

В отличие от коллег Безос старается вести как можно менее публичный образ жизни. Однако ему не удалось избежать внимания прессы в прошлом году, когда члены антимонопольного подкомитета Комитета по юридическим вопросам Палаты представителей потребовали от него объяснений. Поводом стала статья в WSJ о том, что сотрудники Amazon использовали данные о торговцах, которые пользовались его платформой, для создания конкурентных продуктов.

На заседании подкомитета, состоявшемся в июле прошлого года, Джефф Безос присутствовал вместе с главами трех остальных IT-гигантов. Кстати, это было его первое посещение Капитолия не в качестве туриста. Он часто запинался, отвечая на вопросы членов подкомитета о продуктах, и обещал ответить позднее.

В августе Amazon объявил об уходе Уилка из компании. Так единственным «наследником» стал Энди Ясси, который сейчас, вне всяких сомнений, продолжит курс Безоса.

Приблизительно полгода назад Джефф Безос сообщил правлению, что готов занять пост исполнительного президента. С тех пор эта новость держалась в тайне даже внутри Amazon. О переменах в компании немало топ-менеджеров узнали во вторник из пресс-релиз