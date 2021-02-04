Диетолог рассказал, в каких случаях можно есть на ночь

Питаться по вечерам можно и даже нужно, развеял популярный миф о том, что есть перед сном вредно, диетолог Филипп Кузьменко.

В разговоре с радио Sputnik медик рассказал, как есть на ночь и при этом не набрать лишние килограммы. В частности он отметил, что секрет сохранения или даже уменьшения веса кроется в контроле за суточной нормой калорий. При этом, в какое время организм получает данные калории, не имеет значения.

«Вы можете весь день не есть, а потом на ночь съесть две тысячи калорий», — сказал врач. Он пояснил, что эффект будет ровно таким же, как если бы человек получил данные калории утром.

Однако, если плотный ужин перед сном служит причиной бессонницы, то лучше ложиться спать голодным. Для сторонников снижения потребления калорий к вечеру медик советует выпить перед сном йогурт или съесть что-то диетическое.

«Выпейте йогурт, съешьте творожка или чего-то еще, но не переедайте», - советует Кузьменко. Он напоминает, что все советы в режиме питания носят индивидуальный характер и зависят от метаболизма каждого человека, поэтому он просит прислушиваться к сообщениям собственного организма.

