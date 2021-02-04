Эксперт усомнился, что COVID-19 возник на рынке в Ухане

По мнению эксперта группы ВОЗ от России, замдиректора по научной работе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера (Санкт-Петербург) Владимира Дедкова, на рынке в китайском Ухане были все условия для распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, однако, это вовсе не означает, что вирус возник именно там.

«На рынке мы были. Я не очень знаком с санитарными правилами Китая, но глядя на это, экстраполируя на наше законодательство, конечно, рынок весьма далек от совершенства», - рассказал эксперт. Он отметил, что доказательств того, что вирус пришел именно оттуда, нет.

«Может, в другом месте вирус появился, но гипотетически там все условия для распространения вируса есть», - рассказал Дедков.

Рынок в городе Ухань был закрыт 1 января 2020 года после эпидемиологического расследования относительно возможной первой вспышки на его территории неизвестного на тот момент заболевания, поскольку первые инфицированные работали именно там.

При этом ученые до сих пор не пришли к единому мнению относительно роли, которую рынок сыграл в распространении вируса. Дедков сообщил, что рынок закрыт, все готово для его сноса.

«Все очень скученно, рынок маленький, все тесно. Естественно, что там все что угодно могло произойти. Все условия распространения для любой инфекции есть, когда санитарные нормы не соблюдаются», - продолжил эксперт. По его словам, «все условия для распространения вируса есть, но доказательств этому нет».

В настоящее время в КНР работает международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, которая занимается выяснением происхождения новой коронавирусной инфекции. Специалисты прибыли в китайский Ухань 14 января и до сих пор находятся там.

