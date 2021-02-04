Филипп Чижевский выступит вместе с Московским государственным академическим симфоническим оркестром под управлением Павла Когана (МГАСО) в Московской консерватории

14 февраля в Большом зале Московской консерватории имени П.И.Чайковского пройдет концерт Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана, который исполнит сочинения Ф. Шопена, П. Чайковского, Г. Малера. За дирижерским пультом выступит Филипп Чижевский, дирижер Большого театра, художественный руководитель и дирижер ансамбля Questa Musica, лауреат «Золотой Маски». Концерт пройдет при участии лауреата международных конкурсов Андрея Гугнина, русского пианиста.

В программе прозвучат произведения Фридерика Шопена (Концерт № 1 для фортепиано), увертюра-фантазия “Ромео и Джульетта” Петра Чайковского и Адажиетто из Симфонии №5 Густава Малера.

14 февраля в Большом зале Московской консерватории имени П.И.Чайковского пройдут концерты в 13:00 и 16:00.

Билеты доступны по ссылке: http://www.msso-kogan.ru/performances/tickets

О МГАСО

Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана (МГАСО) был основан в 1943 году и является одним из старейших симфонических оркестров России. Первым главным дирижером коллектива стал дирижер Большого театра Народный артист СССР Лев Штейнберг. Затем творческое руководство МГАСО осуществлялось такими прославленными советскими музыкантами, как Леонид Худолей (1945 - 1948), Николай Аносов (1948 – 1951), Виктор Смирнов (1951 - 1953), Лео Гинзбург (1953 – 1955), Михаил Тэриан (1955 – 1960), Вероника Дударова (1960 – 1989). Благодаря сотрудничеству с ними оркестр стал одним из лучших симфонических ансамблей страны, но был известен в первую очередь исполнениями русской и советской классики, в том числе премьерами сочинений С.С. Прокофьева, Н.Я Мясковского, Д.Д. Шостаковича, Р.М. Глиэра. В 1989 году художественным руководителем и главным дирижером МГАСО стал Павел Коган, обогативший репертуар коллектива произведениями европейской и американской музыкальной литературы. www.msso-kogan.ru