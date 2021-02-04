Как Пекин обуздал единорога

Худой мир лучше доброй ссоры — Ant Group Джека Ма заключила соглашение с китайскими регулирующими органами о реструктуризации бизнеса. По информации Bloomberg дочка Alibaba будет трансформирована в финансовый холдинг, в который войдут все компании, включая те, которые занимаются блокчейном и даже доставкой еды.

Официально об этом может быть объявлено на следующей неделе, до празднования китайского Нового года. Все зависит от официального утверждения достигнутых договоренностей Пекином. Но уже известно, что структура Ant Group изменится в соответствии новыми, более жесткими правилами, введенными руководством КНР в сентябре 2020 года. Они повысят контроль над операциями, потребуют дополнительных затрат и в целом, по мнению экспертов, опрошенных Financial Times, сделают финтех-компанию больше похожей на банк. Это, безусловно, затормозит развитие одного из самых ценных в мире единорогов.

Однако, по словам доцента экономического факультета РУДН Марины Решетниковой, Джек Ма, согласившийся на компромисс, в итоге получает возможность сохранить свои компании. Да и вообще остаться на свободе.

Любопытно, кстати, что примирение властей КНР и владельца самых успешных инновационных проектов Поднебесной совпало с инспекционной поездкой представителей ВОЗ в Ухань.

Слишком независима

Гром грянул за два дня до крупнейшего в мировой истории IPO, запланированного на 5 ноября. Тогда на Шанхайской и Гонконгской фондовых биржах должно было состоятся первичное размещение Ant Group. Джек Ма является единоличным владельцем этого финтех-гиганта. Ожидаемый объем сделки мог составить по разным оценкам от $34 млрд до $37 млрд. Ажиотажный объем заявок только на Шанхайской бирже достиг $28 млрд.

За неделю до предполагаемого размещения владелец финтех-стартапа публично раскритиковал систему госбанков КРН и регулирующих органов Поднебесной. И за два дня до IPO регулирующие органы КНР приостановили двойной листинг, который обещал стать «сделкой века». Официальная причина — компания в ее нынешнем виде представляет опасность для финансовой системы страны и нарушает условия конфиденциальности потребителей.

Впрочем, несвоевременные комментарии Джека Ма, может, и послужили триггером, но ситуация назревала давно.

«Основной причиной срыва IPO Ant Group является многомесячный конфликт между Джеком Ма и вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, неформальным экономическим советником Си Цзиньпина. Причина конфликта — в излишней финансовой независимости Ant Group и неподчинение начавшемуся ужесточению Госбанком КНР регулирования финансирования высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики страны», — поясняет кандидат экономических наук Марина Решетникова.

Как отмечает глава отдела финансов South China Morning Post Элисон Тюдор-Экройд, активная рекламная компания и роуд-шоу Ant Group стали для китайских регуляторов красной тряпкой — власти поняли, что упускают из рук контроль над финтех-услугами, к тому же новый бизнес с их точки зрения представлял угрозу для традиционных банков. Плюс, руководство КНР обеспокоилось тем фактом, что приток иностранных инвесторов в капитал компании Ма серьезно затруднит контроль над ней со стороны государства.

Подкосили конкурента

У мобильного платежного приложения Ant Group, Alipay, более миллиарда пользователей, что делает его самым популярным приложением в мире за пределами социальных сетей. Клиенты используют Alipay для оплаты покупок, получения кредитов, страхования и управления своими деньгами. То есть, для всего того, чем, по идее, должны заниматься банки.

«Основные претензии регуляторов к Ant Group — излишне упрощенное предоставление кредитов инновационным фирмам и предпринимателям, независимо от их масштаба и состояния. В то время, как государственные банки, отвечающие за финансирование инновационного сектора, выполняют роль скорее «ломбардов», что безусловно сдерживает развитие всей отрасли», — поясняет Марина Решетникова.

Кроме того, у Пекина есть собственные, далеко идущие планы относительно рынка цифровых финансовых услуг. ЦБ КНР уже объявил о начале тестирования применения цифровой валюты в целом ряде городов. Это является попыткой противостоять доминированию Alipay (Ant Group) и WeChat Pay (Tencent) в области мобильных платежей.

Удар, нанесенный китайскими регуляторами в преддверии IPO, был очень чувствительным. Акции Alibaba (ей принадлежит 33% Ant Group) в Нью-Йорке обвалились на 8%. А состояние Джека Ма сократилось на $2,6 млрд.

«После этого долгое время бизнесмен не показывался на публике, но когда две недели назад появилась информация о его участии в видеоконференции, акции Alibaba выросли в цене на 9,34% — до 267 гонконгских долларов за бумагу», — отмечает Артем Тузов из ИК «Универ Капитал», добавляя, что нынешнее решение может положительно сказаться на капитализации компаний.

Впрочем, отыграть все на исходные позиции не удастся — сделка Джека Ма с властями дорого обойдется Ant Group. По оценке аналитика Bloomberg Intelligence Фрэнсиса Чана, оценка Ant может упасть до $108 млрд долларов. А ведь до приостановки IPO предварительная оценка бизнеса составляла $280 млрд.

Кроме того, как отмечает Financial Times, компанию ждут немалые расходы при трансформации бизнеса. Ей придется серьезно нарастить резервы. По словам собеседников издания, сейчас Пекин дорабатывает требования к финансовым холдинговым компаниям, в том числе, касающиеся достаточности капитала. И предположительно, платформы интернет-кредитования обяжут покрывать минимум треть от каждой выдаваемой ссуды собственными средствами. Естественно, касаться это будет не только детища Джека Ма.

«Бизнес, безусловно, пострадает», — заявил FT собеседник, пожелавший остаться анонимным, — «Фактический эффект будет зависеть от того, насколько строго мы будем следовать новому правилу онлайн-кредитования».

«Основным последствием для инновационного сектора Китая может стать уход частных фондов и других финансовых организаций в так называемые серые схемы, превратиться в «теневых кредиторов»», — предполагает доцент экономического факультета РУДН Марина Решетникова.

Собственно, теневой банкинг для Китая — дело не новое. Уже в 2013 году КНР занимала третье место в мире по объему этого нелегального бизнеса. В 2018 году некоторые аналитики оценивали его уже в 600% ВВП. Еще тогда «серые банкиры» представляли серьезную угрозу для экономики КНР — раздувшиеся пузыри грозили вот-вот лопнуть. Торговая война и разразившаяся затем пандемия только накалили ситуацию. В условиях роста безработицы, простоя предприятий, серые схемы стали еще популярнее.

С одной стороны, власти КНР действуют вполне логично, ужесточая законодательство. Как отмечает Элисон Тюдор-Экройд, Пекин стремится максимально прикрыть лазейки, через которые могли бы действовать нелегальные кредиторы, пытаясь защитить таким образом граждан, да и экономику страны от взрыва долгового пузыря.

С другой стороны — Китай все больше уходит от концепции всемирного сборочного цеха в сторону высоко-инновационного национального производителя. Но на этом пути не все идет гладко.

«На лицо значительное отставание в электронной базе, а это может стать решающим в развитии национальных в IT-технологий и в технологиях искуственного интеллекта», — отмечает Марина Решетникова.

Казалось бы, Поднебесной сейчас не с руки запугивать и распугивать собственных IT-гигантов. Хотя с Ant Group сработала именно техника устрашения. На ее примере Пекин убедился, что метод «кнута» работает не хуже «пряника». И не исключено, что в дальнейшем он использует этот инструмент, «загоняя» и другой бизнес в «светлое будущее».