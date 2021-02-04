Конгресс США намерен ввести санкции против чиновников РФ

В Конгресс США внесет законопроект шестью американскими сенаторами о введении санкций в отношении ряда российских чиновников в связи с ситуацией с российским оппозиционером Алексеем Навальным, пишет «Интерфакс».

Авторы законопроекта демократы Крис Кунс, Бен Кардин, Крис Ван Холлен, Дик Дурбин и республиканцы Митт Ромни, Марко Рубио представили общий документ о привлечении России к ответственности. В представлении к документу говорится, что меры принимаются за «злонамеренную деятельность», сообщается на сайте Рубио.

Впервые авторы законопроекта предлагали данный документ в сентябре. В настоящее время от администрации президента США Джо Байдена требуется определить, в какой мере Кремлем был нарушен закон, который запрещает применение химического и биологического оружия. Если будет установлено, что те или иные чиновники нарушили международное законодательство, то против них будут введены санкции.

Не позднее, чем через 90 дней после вступления в силу законопроекта, глава США должен выступить перед Конгрессом с докладом, в котором будут названы ответственные за предполагаемое отравление Навального, говорится в документе. В отношении этих лиц предлагается ввести санкции в соответствии с глобальным «актом Магнитского».

Помимо прочего, сенаторы требуют составить доклад об активах президента России Владимира Путина и его ближайшего окружения.

