Ещё одна криптовалюта взлетела после нового твита Илона Маска

Криптовалюта Dogecoin подскочила более чем на 50% в четверг после того, как миллиардер Илон Маск в своем твиттере выразил свою поддержку этому цифровому активу, сообщает Рейтер. Новый твит был опуликован Максом через два дня после того, как он заявил, что должен отдохнуть от Twitter “на некоторое время".

Dogecoin подскочил до $ 0.05798 согласно данным нCoindesk. Маск сначала написал в Твиттере “doge” и следом: “Dogecoin - это народная криптография”.

Ранее твиты главы Tesla о некоторых компаниях и криптовалютах привели к тому, что их стоимость резко выросла. Так акции GameStop, Etsy и CD Projekt подскочили после его комментариев в микроблоге.

В свою очередь, биткойн подскочил на 20% в пятницу после того, как миллиардер Илон Маск добавил хэштег #bitcoin в своем аккаунте в Twitter,

Виртуальная валюта прибавила примерно 5000 долл в течение часа и достигла уровня 37 299 долл.

Маск также отправил загадочный твит: ”оглядываясь назад, это было неизбежно.” Затем он удалил хэштег #bitcoin со своей страницы.

Криптовалюты сейчас набирают популярность среди все большего числа инвесторов. На фоне криптоэйфории общая рыночная стоимость всех криптовалют превысила $1 трлн в начале января.