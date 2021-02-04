Курс доллара: рублю обещают обвал

Рубль в среду сумел немного укрепиться, несмотря на усиление антироссийской санкционной риторики после того, как Симоновский суд изменил Алексею Навальному условный срок на реальный.

Открывшись утром по 75,93 за доллар и по 91,48 – за евро, к закрытию основной торговой сессии на Московской бирже нацвалюта смогла удержать завоёванные во вторник рубежи и даже выросла в обеих парах. По данным на 19:00 мск, курс доллара составлял 76,05 руб. (-17,75 коп.). Подешевел вчера и евро – единая валюта ЕС в это же время торговалась по 91,35 руб. (-38,50 коп.).

При этом курсовая динамика могла бы быть значительно лучше, но на нервы глобальных игроков действовали планы США и стран Европы ввести санкции против нашей страны из-за дела Навального и жёсткого разгона полицией незаконных акций его сторонников.

Об этом, в частности, заявил Дмитрий Бабин из БКС. Как напомнил он, поздно вечером во вторник появилось заявление американского сенатора-республиканца Митта Ромни о том, что на этой неделе он внесёт законопроект о введении санкций против отдельных российских лиц.

«На этом фоне рубль к закрытию среды растерял почти всё свои достижения. Тем не менее новые антироссийские меры, по всей видимости, будут носить исключительно персональный, а не секторальный характер. Поэтому участники валютного рынка РФ пока не драматизируют эту ситуацию, хотя рубль и проявляет относительную слабость», – подчеркнул он.

По его мнению, в краткосрочной перспективе национальная валюта в паре с долларом будет торговаться в пределах 75,00-76,70, а в паре с евро – в коридоре 91,00-92,20.

Елена Кожухова из ИК «Велес Капитал» считает, что в предстоящие дни на первый план выйдут геополитические факторы.

«Навальный был приговорен к 3,5 годам колонии общего режима, что уже спровоцировало негативную реакцию США и стран ЕС. Таким образом, санкционные риски, остаются актуальными и будут крайне негативно влиять на курс нацвалюты», – прогнозирует он.

Не верит в рубль и Анна Зайцева из ГК «ФИНАМ». Она также отметила, что возможные западные санкции в связи с арестом Навального сейчас остаются ключевой угрозой для российской валюты.

«CDS на российский госдолг торгуются на максимальных за последние месяцы уровнях, что свидетельствует о возросшей страновой риск-премии», – заявила эксперт.

Кроме того, как напомнила Зайцева, после протестов в поддержку Навального глобальные игроки стали избавляться от российских гособлигаций.

«С начала этого года чистый приток иностранного капитала на рынок гособлигаций России и так был близок к нулю. А ухудшение отношений между нашей страной и государствами Запада на фоне дела Навального может лишь ухудшить данный показатель, что очень плохо скажется на курсовой динамике», – полагает она.

По её мнению, глубина возможного падения рубля напрямую зависит от степени тяжести новых ограничительных мер. Но, как и большинство её коллег Зайцева предположила, что если санкции окажутся персональными, то их влияние на курс рубля не станет критическим, а наша валюта окажется в диапазоне 76,00-78,00 за доллар.

«Если же санкции ударят по отдельным секторам российской экономики или будут, например, затрагивать госдолг, то тогда давление на рубль окажется чувствительным, что приведёт к его обвалу до рекордных минимумов 2020 года», – сказала эксперт.

Аналитики банка «Санкт-Петербург» тоже считают, что дальнейшие перспективы рубля находятся во власти возможных санкций. Они отметили, что ожидаемая реакция западных политиков на замену Навальному условного срока на реальный негативно влияет на рубль. При этом санкций можно теперь ждать как от ЕС, так и от США.

«В частности, сенатор-республиканец Ромни пообещал, что ещё до конца этой недели будет представлен законопроект о новых ограничительных мерах против нашей страны. На этом негативном фоне локальные позитивные факторы, такие как снижение объёма покупаемой российским Минфином валюты и сильная сезонность текущего счёта, вряд ли спасут рубль от обвала. Поэтому в краткосрочной перспективе в паре с долларом он в лучшем случае останется возле 76,00 или даже уйдёт за эту отметку», – резюмировали в банке «Санкт-Петербург».