Минцифры предложило рассекретить данные о местоположении мобильного телефона

Минцифры предложило исключить данные о местоположении мобильного телефона из-под действия нормы о тайне связи, рассказал агентству РИА «Новости» замминистра Олег Иванов. По его заявлению, мера поможет в поиске пропавших людей. Чиновник сообщил, что соответствующие поправки в закон «О связи» уже готовы.

Каждый год в стране теряются десятки тысяч людей, на поиски которых используются ресурсы федеральных органов, также идут средства на привлечение поисковых общественных организаций и операторов связи, напомнил Иванов.

«Операторы связи могут предоставить служебную информацию средств связи, включающую координаты абонентских устройств пропавших граждан. Однако в настоящее время координаты абонентских устройств являются тайной, соблюдение которой операторы обязаны обеспечивать», - сообщил чиновник. Он пояснил, что в поиске людей счет может идти на часы, а сведения от операторов связи не всегда поступают быстро.

Иванов заявил также, что поправки не нарушат закон о персональных данных, поскольку координаты местоположения таковыми не являются.

