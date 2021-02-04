США предсказали рекордный рост цен на нефть

По прогнозам управления энергетической информации Минэнерго США (EIA) к 2050 году стоимость нефти поднимется до $173 за баррель, что значительно выше исторического рекорда, говорится в отчете на сайте ведомства. В базовом варианте EIA ожидает роста цен на нефть до $95, а сценарий низких цен предусматривает остановку на уровне $48.

Год назад, до начала пандемии коронавируса, EIA выступало с прогнозом о росте нефтяных цен до $183 за баррель. Однако за год во всем мире сырье резко подешевело, в том числе, из-за ужесточения углеродной политики развитых нефтедобывающих стран и самих США, которые к 2050 году намерены радикально сократить спрос на нефть для борьбы с глобальным потеплением.

Максимальных отметок цена сорта Brent достигала в июле 2008 года, когда марка торговалась на уровне $147,5 за баррель. До минимальных отметок – ниже $20, котировки опускались весной прошлого года. Такая ситуация привела к рекордному сокращению добычи со стороны членов соглашения ОПЕК+.

Крупнейший американский производитель нефти ExxonMobil впервые за 40 лет закончил год в минусе. Убыток составил $22,4 миллиарда. Также убыточный год впервые за 10 лет был для британской BP.

По данным на 4 февраля баррель сорта Brent приближается к отметке $59. Однако участникам сделки об ограничении добычи не раз приходилось ужесточать параметры сокращения, о которых они договорились в апреле.

