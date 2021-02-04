Нидерланды не рекомендуют применять вакцину AstraZeneca людям старше 65 лет

Совет здравоохранения Нидерландов не рекомендовал применять вакцину от коронавируса AstraZeneca людям старше 65 лет из-за сомнений в ее эффективности для этой возрастной группы, сообщает местный телеканал NOS.

Министр здравоохранения Нидерландов Уго де Йонг предложил ускорить вакцинацию людей от 60 до 65 лет с целью снять давление на здравоохранение.

Ранее сообщалось, органы здравоохранения Дании и Норвегии не рекомендуют применять вакцину AstraZeneca для людей в возрасте от 65 лет. А Итальянское агентство по лекарственным средствам не рекомендовало применение вакцины AstraZeneca для лиц старше 55 лет.

29 января Европейский союз запретил экспортировать вакцины от коронавируса, которые производятся на его территории. «Целью этой меры является обеспечение своевременного доступа к вакцинам против COVID-19 для всех граждан ЕС и преодоление текущего отсутствия прозрачности экспорта вакцин за пределы ЕС. Еврокомиссия обеспокоена отсутствием прозрачности в методах работы некоторых компаний и хочет иметь полную информацию, чтобы гарантировать выполнение своих договорных обязательств. Мы не намерены ограничивать экспорт больше, чем это абсолютно необходимо, и Евросоюз остается полностью приверженным международной солидарности и своим международным обязательствам», – сказано в заявлении ЕС.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2021 года AstraZeneca сможет обеспечить поставки в ЕС не более чем 31 млн доз, что на 60 процентов меньше, чем оговорено в контракте. Согласно заключенному в августе 2020 года контракту, ЕС должен получить от этой компании до 400 млн доз препарата.

Как заявил представитель ЕС, AstraZeneca получила в рамках сделки предоплату в размере 336 млн евро.