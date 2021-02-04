Опубликованы правила поведения на Олимпиаде в Токио

Сомнения скептиков в том, что Олимпиада, уже отложенная в прошлом году, состоится этим летом, окрепли, считает Bloomberg, после опубликования правил поведения атлетов и зрителей в Токио. Напомним, в марте 2020 года ввиду неблагоприятной эпидемиологической обстановки Олимпиада была перенесена на год и должна начаться 23 июля 2021 года.

Сомнения усилились, потому что правила, по мнению тех, кто их уже успел прочитать, чересчур мягкие. Организационный комитет по проведению Токийской Олимпиады не планирует требовать от зрителей и участников Игр обязательной вакцинации или соблюдения карантина. Прибывающим в Токио необходимо иметь справку о тесте на коронавирус, сделанном не позднее чем за четыре дня до перелета. Их также могут выборочно проверить на вирус уже в Японии.

Организаторы намерены ограничить передвижения зрителей заранее запланированными маршрутами, так что побродить по Токио и тем более выехать за пределы столицы Японии, похоже, не получится.

В Токио собираются этим летом на Олимпиаду многие тысячи поклонников спорта со всего мира. Между тем, обстановка в самой Стране восходящего солнца сейчас нервная, потому что вторая волна пандемии пока не пошла на спад. Всего 16% японцев, т.е. лишь каждый шестой житель страны, считает, что Олимпиада должна пройти в Токио этим летом, как запланировано.

«Необходим 14-дневный карантин, чтобы убедиться, что вы не инфицированы и никого не заразите,- объясняет профессор столичного университета Кейо Норио Сугая.- Существует риск, что коронавирус распространится сначала по Олимпийской деревне, а затем и по всей стране. Сейчас не время обсуждать массовые мероприятия, в которых множество людей окажутся в непосредственной близости друг от друга».

Токио объявил общенациональное чрезвычайное положение в январе в попытке снизить количество новых заражений и взять пандемию под контроль.

Опубликованные правила поведения на Олимпиаде, разработанные Оргкомитетом Токийской Олимпиады, МОК и Международным паралимпийским комитетом, многим кажутся неудовлетворительными и даже опасными. Конечно, организаторы Олимпиады не отнеслись к их составлению с излишней легкостью и чрезмерным оптимизмом, как может показаться. Так, например, они вовсе не забыли, что лучший способ борьбы с коронавирусом – вакцинация. Вместо требования от участников Игр, тренеров и обслуживающего персонала команд обязательной вакцинации перед приездом в Японию они будут «работать с Национальными Олимпийскими комитетами стран-участниц и уговаривать их вакцинировать спортсменов перед поезздкой». Кстати, гостям придется соблюдать правила в любом случае, даже если они сделают прививку заранее.

Вместо обязательного двухнедельного карантина от приезжающих на Олимпиаду иностранцев попросят «план действий», в котором необходимо по часам и минутам расписать распорядок дня, чтобы организаторы знали, где в ту или иную минуту находится спортсмен, тренер или зритель. Приезжие должны указать гостиницы, где они будут жить, и то, как они собираются передвигаться по городу.

Правила могут и, очень вероятно, претерпят существенные изменения в апреле. Вероятнее всего в них будут внесены изменения, касающиеся последних разработок технологий тестирования на коронавирус, а также изменения, которые потребует обстановка в Стране восходящего солнца.

Организаторы решили не расселять атлетов по гостиницам, а, как обычно, поселить всех вместе в Олимпийской деревне. Им настоятельно советуют не наблюдать за другими соревнованиями с трибун и не пользоваться общественным транспортом. Спортсменам также придется загрузить специальное приложение, отслеживающее их местонахождение в режиме реального времени.

Обращает на себя внимание, что в правилах крайне мало внимания уделено зрителям. Исполнительный директор МОК Кристоф Дуби объяснил, что правила еще не окончательные и что ряд важных решений, в том числе и о количестве зрителей, допускаемых на стадионы, будут приняты весной. Эти вопросы необходимо прояснить перед началом продажи билетов.