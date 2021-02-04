Павел Сорокин выступит вместе с Московским государственным академическим симфоническим оркестром под управлением Павла Когана (МГАСО) в Московской консерватории

25 февраля в Концертном зале имени П.И.Чайковского пройдет концерт Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана, который исполнит сочинения Ф. Листа, П. Дюка и П. Чайковского. За дирижерским пультом выступит Павел Сорокин, дирижер Большого театра и Заслуженный артист России. Концерт пройдет при участии лауреата международных конкурсов Андрея Гугнина, пианиста.

Пролог программы — симфоническое скерцо «Ученик чародея» П. Дюка, написанное на сюжет баллады И. Гете. Следующее произведение, которое исполняет оркестр, поднимает любимую темы в творчестве романтиков — инфернальная тема Судного дня. Ей посвящена «Пляска смерти» для фортепиано с оркестром Ф. Листа. В качестве эпилога прозвучит сочинение Симфония № 1 «Зимние грёзы» Петра Чайковского.

Начало концерта в 19:00.

Билеты доступны по ссылке: http://www.msso-kogan.ru/performances/tickets/concert/56

О МГАСО

Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана (МГАСО) был основан в 1943 году и является одним из старейших симфонических оркестров России. Первым главным дирижером коллектива стал дирижер Большого театра Народный артист СССР Лев Штейнберг. Затем творческое руководство МГАСО осуществлялось такими прославленными советскими музыкантами, как Леонид Худолей (1945 - 1948), Николай Аносов (1948 – 1951), Виктор Смирнов (1951 - 1953), Лео Гинзбург (1953 – 1955), Михаил Тэриан (1955 – 1960), Вероника Дударова (1960 – 1989). Благодаря сотрудничеству с ними оркестр стал одним из лучших симфонических ансамблей страны, но был известен в первую очередь исполнениями русской и советской классики, в том числе премьерами сочинений С.С. Прокофьева, Н.Я Мясковского, Д.Д. Шостаковича, Р.М. Глиэра. В 1989 году художественным руководителем и главным дирижером МГАСО стал Павел Коган, обогативший репертуар коллектива произведениями европейской и американской музыкальной литературы. www.msso-kogan.ru