Перечислены регионы РФ, где чаще выплачивают новогодние премии

Премии по итогам 2020 года чаще других получили жители Ямало-Ненецкого АО и Иркутской области, сообщает в своем исследовании «Росгосстрах жизнь» и банка «Открытие». Уточняется, что ЯНАО новогодние премии получили 66,7% жителей, в Иркутской области - 53%. В исследовании приняли участие 1500 респондентов, среди которых одинаковое количество мужчин и женщин.

В ЯНАО 50% участников опроса сообщили, что они получили премию в размере до 10 тыс. руб. Вторая половина была премирована в пределах от 11 тыс. руб. до 30 тыс. руб. В Иркутской области 50% получили премию в размере от 11 тыс. до 30 тыс. руб.

Реже других регионов премии выплачивались жителям Бурятии (16,5%), Хабаровского края (15,4%), Пермского края (15%). Жители Санкт-Петербурга премировались в 14% случаев, в Москве премия была выплачена 44% работников.

В исследовании отмечается, что 22% опрошенных потратили премию на подарки, 16% рассказали, что вернули долги или выплатили кредиты, еще 15% опрошенных потратили премию на новогодние угощения и развлечения. Около 10% респондентов заявили, что сберегли премию или купили финансово-страховые продукты.

