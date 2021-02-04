Прогноз погоды: Россию накроют аномальные морозы

Наступил февраль и кажется, что замаячила уже на пороге весна, но не тут-то было – Россию собираются накрыть аномальные морозы. Об этом нас предупреждают специалисты Гидрометцентра. Согласно их данным, в ближайшие дни большую часть страны заморозит, причем довольно серьёзно.

Так что весна откладывается на неопределённый срок. Правда, стоит отметить, что это те же самые синоптики, что ранее нам обещали тёплую зиму, мало снега и так далее. Верить им или нет сейчас – совершенно непонятно. Остается лишь дождаться этих самых ближайших дней и увидеть всё своими глазами.

Погода в Москве. Синоптики предупреждают о сильных морозах

Как предупреждают синоптики, в Москве чувствительное похолодание начнётся 5 февраля, то есть завтра. Уже утром столбики термометров будет показывать минус 7, а ближе к вечеру и ночью минус 12. При этом будет идти снег, усилиться ветер до 11-15 метров в секунду.

В выходные станет ещё прохладнее – воздух в светлое время суток остынет до минус 15, а после полуночи – до минус 18. Вновь будет снежно и ветрено.

В понедельник, 8 февраля прогнозируется переменная облачность и довольно кусачие морозы – минус 18-22. Правда, сильного ветра не будет, периодически на небе покажется солнышко, в следующие четверг и пятницу возможен небольшой снег.

Морозы накроют Санкт-Петербург. Точный прогноз синоптиков

Санкт-Петербург аномальные морозы также начнут накрывать уже в предстоящую пятницу: завтра столбики термометров опустятся до минус 15 в дневное время, а к ночи покажут около 20 градусов ниже нуля. В субботу обещают небольшой снег, ветер до 10-11 метров в секунду, облачность будет переменная. При этом днём станет чуть теплее – ожидается около 9-11 мороза.

Вновь понижаться температура начнёт в среды, 10 февраля. В этот день синоптики обещают около минус 15-18, примерно такая температура простоит всю следующую неделю. По ночам возможны просадки до минус 20-25, периодически будет идти снег, но замерзнуть жители Северной Столицы и гости города в лютых холодах совершенно не должны.

Погода в Поволжье. Метеорологи обещают сильное похолодание

Аномальные морозы вскоре накроют регионы Поволжья. Так, в Чувашии, где завтра ещё почти весна с плюс 2, и снегом с дождём, уже в воскресенье днём станет минус 18, возможен небольшой снег. А с понедельника, 8 февраля, градусники опустятся за отметку минус 24 и это в светлое время суток. По ночам же столбики термометров рухнут к минус 28-30.

В Татарстане обещают примерно такую же погоду, как и у соседей. В пятницу здесь ещё аномально тепло: плюс 2-3, мокрый снег, а в воскресенье – минус 18-20 днем. Понедельник принесет ещё более заметные морозы – днем воздух остынет до минус 25, ночью до минус 30. Солнечно, изредка снег, но это ближе к концу недели.

Немного теплее будет в Самарской области, однако тенденция такая же, как и в других регионах Поволжья – с выходных похолодание и всю неделю минус 20-22.

Погода в Крыму. Точный прогноз синоптиков

А вот в Крыму, по прогнозу синоптиков, никаких аномальных морозов точно не будет. Несмотря на некоторое похолодание, дожди, а местами даже мокрый снег, на полуострове уже фактически весна. Хотя, например, в воскресенье здесь будет всего плюс 3, а ночью заморозки до минус 1.

Дальше всё также дождливо, но около плюс 10-13. Теплее всего будет в Ялте – всю неделю 13-15 градусов выше нуля. В Симферополе и Севастополе ожидается примерно одинаковая погода: изредка солнце, дожди и никаких заморозков – плюс 12-14, мокро, сыро, но всё-таки тепло. 9 февраля возможен сильный ветер до 21 метров в секунду и шторм на море.

Прогноз погоды. На Урале вновь станет холодною

В предстоящие выходные на Урале будет ещё довольно тепло: прогнозируется плюсовая температура – 1-2 градуса выше нуля. Однако в ночь на понедельник здесь вновь станет холодно. По прогнозу синоптиков, столбики термометров с плюс 1 резко упадут к отметкам минус 19-20.

Утро первого рабочего дня следующей недели встретит жителей региона почти 30-граусными морозами, пойдёт снег. По ночам будет минус 35, а самый холодным днём станет это среда, 9 февраля (минус 28 днём и минус 35 ночью).

В Челябинской области будет немного теплее, чем в целом по Уралу: всю следующую неделю ожидается минус 20-23. В Тюменской области самым холодным выдастся следующий четверг (минус 27), возможен ветер до 19 метров в секунду и от этого станет казаться, что на улице куда холоднее, чем на самом деле.

Погода в Приморье. Синоптики прогнозируют температурные качели

В Приморье же, по прогнозу синоптиков, предстоящая неделя ожидается солнечная, но с температурными качелями. Так, завтра во Владивостоке будет в среднем минус 5-10. А к концу следующей неделе воздух прогреется в столице региона до нуля градусов.

Холоднее будет в Уссурийске. Здесь средняя температура воздуха составит минус 12-15 днём. А вот по ночам почти всю неделю воздух станет остывать до минус 25. Такой большой разрыв неизменно скажется на самочувствии местных жителей.

В Находке завтра минус 3, в субботу – плюс 1. На следующей неделе солнечно, градусники не покажут ниже минус 8. В целом, по прогнозу синоптиков, такая погода будет почти во всём регионе с отличиями в пару градусов в ту или иную сторону.

