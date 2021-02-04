Ралли на американском рынке пришел конец

После безумного ралли, которое спровоцировали частные инвесторы, своими объединенными усилиями разогнав рост нескольких компаний, американском фондовый рынок приходит в чувство.

Напомним, прошедшие несколько дней ознаменовались ростом почти на 1000% акций GameStop — компании, которую вместе с еще несколькими трейдеры «сливали», играя на понижение на коротких позициях, и которую объединившиеся в соцсетях «физики» подняли до невиданных высот. Эта искусственная возгонка задала тон всему рынку. Так, по данным Bloomberg, за минувшие два дня индекс S&P 500 продемонстрировал самый сильный подъем почти за три месяца.

Но уже в среду, 3 февраля 2021 года, индикаторы едва смогли выбраться в зеленую зону. Так, по итогам дня Dow Jones вырос лишь на 0,12% до 30723,60 пункта, S&P 500 прибавил только 0,10% (3830,17 пункта), а Nasdaq Composite и вовсе ушел в минус на 0,02% — до 13610,54 пункта.



Таким образом, фон складывается негативный, хотя этот негатив все же скорее можно считать лишь коррекцией после резкого подъема: ситуация в американской экономике постепенно улучшается, а инвесторы не без оснований надеются на скорое подписание и введение программы помощи экономике США, обещанной Джо Байденом. Она предусматривает вливание в рынки 1,9 трлн долларов ликвидности. Кроме того, поддержку бумагам оказывал рост в сырьевом сегменте: фьючерсы на нефть WTI с поставкой в марте выросли на 1,68%, до 55,68 доллара за баррель, на Brent с поставкой в апреле — на 1,06%, до 58,41 доллара.

Ожидания в отношении дальнейшей динамики американского рынка остаются достаточно оптимистичными. «В последние несколько недель на фондовом рынке было много шума, поэтому мы рады видеть солидные экономические показатели, — заявил Майк Левенгарт, управляющий директор по инвестиционной стратегии E * Trade Financial Corp. — Когда речь идет о единичных акциях, могут наблюдаться признаки перегрева, но в целом экономика восстанавливает серьезный импульс».

Тем не менее, на откат американского фондового рынка тут же отреагировала Азия: японский индекс Topix упал на 0,4%, гонконгский Hang Seng — на 1,6%. Индекс Shanghai Composite упал на 1,4%. Южнокорейский индекс Kospi потерял 1,9%, австралийский S&P/ASX 200 — 0,9%. Впрочем, на ситуацию в АТР, скорее, повлияли еще и дополнительные факторы. Например, Джина Раймондо, которую президент Джо Байден предложил на должность министра торговли США, высказала жесткую позицию в отношении Китая. Она вновь напомнила, что действия КНР носят антиконкурентный характер и наносят ущерб американскому рынку труда.

Отметив, что важным фактором всплеска цен на американском рынке в начале недели стала активность частных инвесторов на онлайн-платформе Reddit с рядом «недооцененных» американских компаний, когда инвесторы активно в рамках флешмоба покупали бумаги GameStop и AMC Entertainment, шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв подчеркивает, что трейдерские соцсети, условно «во главе» с WallStreetBets - всё более хорошо организованные сообщества, участники которых периодически принимаются массово скупать по определённым отмашкам своих лидеров забытые было рынком акции небольших компаний. Этот эффект наводит на достаточно далёкую, но всё же аналогию с набравшим в какой-то момент силу профсоюзным движением: в том смысле, что сначала оно было слабым, но теперь и владельцам больших финансовых фондов приходится с ним считаться, планируя свои сделки.

Но эта же аналогия говорит, что и переоценивать влияние популистских трейдерских флешмобов, занимаясь рыночными инвестициями, всё же не нужно, отмечает эксперт. Да, они занимают свою нишу, но их ресурсы и возможности на практике ограничены определённым количеством акций «с обочины», то есть бумагами с не самой высокой капитализацией, причём в каждый момент времени их усилия могут быть сосредоточены на небольшом списке компаний, а распылять денежные ресурсы, влияя по-настоящему широко на весь рынок они не могут.

К этой неделе первый пик модного флешмоба трейдеров позади: акции большинства взлетевших до небес компаний серьёзно просели, быстро потеряли в стоимости большую часть проделанного пути наверх. По словам Пушкарева, это значит, что многие успевшие приобрести в толпе эти акции дорого частные инвесторы серьёзно обожглись и потеряли в деньгах: а выиграли как в финансовой пирамиде только успевшие подсуетиться и купить вовремя, когда движение бумаг наверх только разгонялось. И в прибыли — успевшие вовремя продать бумаги с прибылью.

Этот опыт стоит серьёзно учесть всем желающим поучаствовать и навариться на подобных флешмобах впредь, рассмотреть внимательно графики GameStop, BB&B и других широко цитируемых за последние дни в прессе акций: как быстро они взлетали за счёт не только покупок толпы, но и за счёт одномоментного схоопывания миллиардных «коротких позиций» больших фондов-гулливеров, желающих сократить свои убытки от атаки бесшабашных инвесторов-лилипутов. Надо понимать, предупреждает Пушкарев, сколько счетов таких лилипутов передавило в процессе. Толпа из соцсетей ясно увидела границы своего влияния на цены и вполне может больше не вернуться к некоторым из нашумевших акций вовсе, сосредоточившись лишь на двух-трёх «старых» бумагах-любимцах и выбрав себе несколько неожиданных новых объектов обожания.

Собственно, только лишь в непредсказуемости, бумаги каких именно небольших компаний попадут под раздачу следующими, и заключаются некоторые дополнительные риски для хедж-фондов, привыкших делать свои дела в более спокойной и проедсказуемой атмосфере, а значит - есть некоторые дополнительные риски и для обычных рыночных инвесторов. Но в целом этот эффект и большие фонды, и весь рынок уже перемолол в своих огромных жерновах, отмечает Пётр Пушкарёв.

Чтобы снизить теоретически возможные риски и иметь больше свободных средств для маневра, хедж-фонды слегка (и, думается, временно) подсократили свои позиции и в некоторых больших, известных компаниях: на шикарные отчёты за четвертый квартал в конце января-феврале скромнее, чем обычно, среагировали даже акции таких гигантов как Apple, Microsoft или буквально вчера Amazon. Первый скачок роста был, но и фиксации прибылей даже по таким бумагам-гигантам оказались сравнимы по величине. При этом те же подешевевшие в процессе бумаги Apple и других компаний-лидеров рынок с удовольствием подобрал в портфели вновь по более дешёвым ценам.

Так что речь сейчас идет, конечно, не о распродаже под влиянием толпы, а о перераспределении средств, когда портфели из бумаг большого и малого полёта инвесторы оптимизируют по ценам, уверен аналитик. На эти решения где-то сначала скорректироваться перед следующей волной роста даже больше влияет общая перекупленность рынка и медленные темпы вакцинации в Европе, восстановления мировой экономики, а трейдерские флешмобы стали модным фоном для обоснования коррекций.

Новые объекты внимания толпы могут быть выбраны ей и на азиатском, европейском, а не только на американском рынке. Потому что конкретно американцы могут регулятивно поставить, скажем, ограничения на размер дневного прироста в капитализации любой компании. Это не нанесло бы ущерба долгосрочным инвесторам, но сделает ситуацию более предсказуемой, освещая места атаки толпы этакими радарами, чтобы большинство «нормального» рынка, включая хедж-фонды, успевало бы локально среагировать в конкретных бумагах, имея пару дней запаса, а не считало бы риски размазанными потенциально по всему слою небольших компаний.

В целом, отмечает Пётр Пушкарёв, за неделю индекс S&P500 на фоне спада этой активности из соцсетей даже вырос уже более чем на сотню пунктов. И можно ожидать открытия американских бирж в районе лишь чуть ниже цен вчерашнего закрытия. Причём эти малые потери могут быть вполне скомпенсированы прямо в течение сегодняшней же сессии. Так или иначе, рынок входит уже в стадию вполне штатного, обычного для себя поведения.

В самом деле, говорит старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман, очень интересно будет узнать «вердикт» трейдерам с Reddit, который вынесут сегодня на встрече министра финансов США Джанет Йеллен с американскими финансовыми регуляторами. У Йеллен богатый опыт общения с фондовым рынком, в бытность руководства Федеральной резервной системой она смогла обеспечить стабильность и рост индексов. И наверняка она хорошо понимает опасность, которую несут «потоки ликвидности» радикально настроенных и не беспокоящихся об устойчивости финансовой системы инвесторов, саккумулированные через инновационных «бюджетных» брокеров вроде Robinhood.

Сами по себе, полагает эксперт, эти потоки не представляли бы угрозы, но из-за легкого доступа к финансовому рычагу (кредитному плечу), а также сложным инструментам вроде опционов, они многократно усиливаются, превращаясь в разрушительную и неконтролируемую силу из наименее образованных и недооценивающих риски трейдеров.

Так что и действия, которые необходимо предпринять регуляторам, абсолютно логичны, во-первых, вынести вердикт — «виновны», а вторых в качестве наказания усложнить доступ к торговле на заемные средства для радикально настроенных «бюджетных» инвесторов. Для этого нужно просто поднять требования к гарантийному обеспечению операций с плечом для инновационных брокеров, что, собственно, уже делалось в отношении Robinhood, после чего ситуация вокруг акций GameStop начала быстро приходить в норму. По мнению Александра Розмана, вероятность повторения подобных ситуаций в ближайшем будущем будет минимизирована. К тому же после того, как инвесторов с Reddit «поймали» на рынке серебра и на рынке криптовалюты в Ripple, энтузиазма у них стало гораздо меньше.

Между тем, что касается собственно текущей ситуации на фондовом рынке США, то почти 5% снижение индекса широкого рынка S&P 500 прошлой недели было «выкуплено» в понедельник и вторник. Во многом это было связанно с активным продвижением Демократической партией США нового пакета фискальных стимулов на 1,9 трлн долларов в американском конгрессе. Кроме того, инвесторы позитивно оценили ускорение вакцинации в США, где количество ежесуточно вакцинируемых американцев превысило количество ежесуточно заболевающих COVID-19. А также хорошую корпоративную отчетность за четвертый квартал 2020 года американских высокотехнологичных гигантов Alphabet и Amazon, обе компании смогли превзойти прогнозы по чистой прибыли и выручке.

Все это помогло индексу широкого рынка S&P 500 вернуться к историческим максимумам, однако чтобы идти выше, нужен новый позитив, считает Александр Розман. По его мнению, с полей корпоративной отчетности его ждать не стоит, сегодня просто не отчитываются компании, которые смогли бы единолично тащить рынки дальше. К тому же инвесторов все больше беспокоят проинфляционные риски. С прошлой среды доходности по американским десятилетним гособлигациям подскочили с 1,00% до 1,15%. Это очень близко к максимуму этого года 1,18% и явно указывает на то, что рынок ждет ускорения инфляции, а значит и более быстрого чем ожидается ужесточения монетарной политики в США. В том числе на этом сейчас укрепляется американский доллар и падают драгметаллы, уступая растущей привлекательности американских гособлигаций.

Так что, заключает аналитик, сегодня вряд ли стоит рассчитывать на продолжение роста американских фондовых индексов. Более, вероятно, что рынки возьмут паузу чтобы лучше понять ситуацию с инфляцией, а заодно дождаться завтрашней публикации январского отчета по американскому рынку труда. Индекс S&P 500 в этой ситуации будет склонен к небольшому снижению в пределах 0,5-0,7%

