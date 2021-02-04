Рынок выбирает направление движения

С опорой на нефть

В целом нейтральная ситуация на отечественном фондовом рынке к середине недели сменяется на негатив. Несмотря на подъем на рынке нефти, который частично нивелирует продажи, у инвесторов царят «медвежьи» настроения. В первую очередь, это связано с новыми геополитическими рисками: хотя в США пока не заявляли о конкретных ограничениях в отношении России из-за так называемого дела Навального, как говорится, был бы повод, а санкции найдутся.

По итогам торгов 3 февраля 2021 года основная торговая сессия на бирже РФ завершилась в красной зоне. Так, индекс Мосбиржи опустился 0,5%, до 3343,46 пункта. Индекс РТС — на 0,86%, до 1387 пунктов. В числе лидеров снижения акции «Полюса» (-2,64%), «Яндекса» (-1,12%), Сбербанка (- 0,61%). В то же время бумаги «Норникеля» выросли на 1,76%, «Газпрома» — на 1,26%, Mail.ru — на 1,18%.

Основную поддержку бумагам оказывал рынок сырья: ОПЕК+ приняла решение оставить без изменений текущие параметры сделки по ограничению добычи нефти. Участники встречи заявили, что картель прогнозирует дефицит поставок на протяжении 2021 года, что будет стимулировать снижение мировых запасов и позволит рынку вернуться к сбалансированному состоянию в 2022 году. На этом фоне цены на нефть Brent приблизились к уровню 59 долларов за баррель.

Между тем на внешних площадках ситуация остается негативной: в рамках коррекции после двухдневного роста резко ослабили свои позиции индексы акций в США: Dow Jones вырос лишь на 0,12% до 30723,60 пункта, S&P 500 прибавил 0,10% (3830,17 пункта), а Nasdaq опустился 0,02% — до 13610,54 пункта. К 8:28 мск, отметили в ФК «Финам», фьючерсы на американский S&P 500 находятся на отрицательной территории, снижаясь на 0,23%, а фьючерсы на немецкий DAX падают на 0,31%. В Азии при этом тренд на продажи усилился: гонконгский Hang Seng снизился на 1,6%. Индекс Shanghai Composite упал на 1,4%. Южнокорейский индекс Kospi потерял 1,9%.

В восходящем потоке

И все же, отмечает управляющий директор ИК «Универ Капитал» Артём Лютик, после отката 3 февраля российский рынок акций начал торги в четверг позитивной динамикой. Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,43% и составил 3357,92 п., индекс РТС прибавил 0,42%, до 1392,77 п.

Главным фактором роста для рынков в настоящее время является динамика проведения массовой вакцинации в США и странах Европы — темпы растут, органы здравоохранения фиксируют снижение смертности, говорит эксперт. ЕС решает проблемы с недостаточными поставками вакцин — компании пообещали нарастить обороты и увеличить поставки, чтобы к середине года вакцинацию прошла большая часть населения. Однако ВОЗ заявляет, что без проведения вакцинации в бедных странах победу над пандемией нельзя считать окончательной.

Также инвесторы ожидают принятия решений по программе стимулирования американской экономики на 1,9 трлн долларов, что должно поддержать темпы восстановления в США и стать триггером для роста индексов, продолжает Артём Лютик.

Кроме того, на настроения инвесторов будут оказывать влияние экономические данные по итогам 2020 года в странах АТР, особенно в Китае.

Нефть растет на решениях о сокращении добычи со стороны Саудовской Аравии и других стран на период февраля и марта в общем объеме 1,425 млн баррелей. Нефть в среднесрочной перспективе имеет шансы закрепиться около 58 долларов за баррель.

Таким образом, полагает Артём Лютик, можно сказать, что в целом внешняя обстановка складывается скорее позитивно для рынков, что также отразится на индексах российского рынка акций в ближайшее время. Единственным фактором, который может привести к серьезному сокращения, является опасность санкций со стороны США и ЕС по политическим мотивам. Если подобные решения будут приняты, в ИК «Универ Капитал» ждут сокращения интереса инвесторов к российским активам, что приведет к падению индекса МосБиржи к отметкам ниже 3300 п., индекса РТС — ниже 1300 п.

Если же говорить в общем, то, констатирует эксперт, всеобщая вакцинация подстегнула интерес россиян к фондовому рынку. В январе текущего года на Московской бирже появилось еще 626 тысяч частных инвесторов. Сейчас общее число инвесторов достигло 9,4 млн человек. При этом они активно совершали сделки, за месяц их совершили более 1,5 млн человек, что на 425 тысяч больше, чем годом ранее, потратив на акции 28,5 млрд рублей, на облигации — 50 млрд рублей, на биржевые фонды — 14,3 млрд рублей. Инвесторы также активно открывают ИИС, в конце прошлого года их число составляло 3,45 млн, в конце января — 3,6 млн. Что касается зарубежных инвесторов, то они в январе активно интересовались российским рынком акций.

Важно преодолеть 3400 пунктов

В самом деле, соглашается руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган, российский фондовый рынок удерживается на восходящей траектории, предпринимая усилия по завершению коррекции к волне роста более, чем на 30% с ноября по январь. Возврат Уолл-стрит к рекордным максимумам, на фоне повышения шансов принятия Конгрессом США анонсированного пакета стимулов и выход цен на нефть к новым максимумам с момента начала пандемии COVID-19, создают предпосылки для формирования нового восходящего импульса.

Однако, по мнению аналитика, характер торгов во вторник-четверг все же пока не дает однозначного сигнала, что рынок вышел из фазы отката. На настроения инвесторов могла повлиять ситуация вокруг Алексея Навального и несанкционированных митингов, однако растут ожидания, что она не обернется принятием серьезных санкций против России, по крайней мере в ближайшее время.

Возможно, предполагает Коган, участники рынка ждут сегодняшнего выступления Джо Байдена в Госдепартаменте с новой концепцией внешней политики. Однако, как пишет сегодня NYT, помощники главы Белого дома видят не так много возможностей у США вводить новые ограничительные меры против России. Вполне вероятно, они будут носить персональный характер, что станет позитивным исходом для отечественного рынка акций и своеобразной отмашкой для возобновления покупок. В мире эпидемиологическая ситуация становится менее острой, восстанавливается процесс вакцинирования населения, предстоящий в пятницу ключевой для инвесторов отчет по занятости в США, судя по опережающим индикаторам, едва ли преподнесет неприятные сюрпризы.

Для подтверждения этой гипотезы индекс Мосбиржи должен закрепиться выше 3400 пунктов, в противном случае возможно продолжение коррекции и уход на более низкие уровни. В случае пробоя 3280 пунктов следующая поддержка располагается на 3180 пунктах, ожидает Михаил Коган. Он считает, что на фоне текущей неопределенности, вызванной санкционными рисками и опасениями исчерпания потенциала роста Уолл-стрит в ближайшей перспективе, более прочными позициями обладают акции нефтяного сектора.