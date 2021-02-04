Рубль качает между санкциями и нефтью

Российский рубль в четверг попытался переломить тренд к ослаблению. Так, начав с отметок 76,02 рубля за американскую и 91,29 рубля за европейскую валюты, он к пяти часам дня мск достиг отметок 75,64 рубля за доллар и 90,67 рубля за евро.

Это происходит на фоне укрепления индекса DXY. Он за тот же период с 91,04 пункта повысился до 91,1 пункта.

Замедление девальвационного тренда доллара объясняется сильными макропоказателями американской экономики как по рынку труда, так и промышленности.

Рынок не смог для себя оценить санкционные риски, из-за чего рубль несколько «качает». Некоторую поддержку оказывают цены на нефть, которые курсируют у максимумов 12 месяцев.Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов, полагает, что в краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 75,5-76,5 в паре с долларом и на уровне 91,0-92,0 в паре с европейской валютой.