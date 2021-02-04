США не приняли решения о санкциях против «Северного потока – 2»

Глава пресс-службы государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон может принять решение по санкциям в отношении газопровода «Северного потока – 2» во время завершения его строительства или его сертификации, сообщает ТАСС.

«Мы будем мониторить деятельность по завершению [строительства] или сертификации газопровода. Если такая деятельность будет иметь место, мы примем решение о применимости санкций», – сказал он.

При этом Прайс отметил, что санкции – это лишь один из многих важных инструментов в арсенале администрации президента США.

Вчера, 2 февраля, германская газета Handelsblatt со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщила, что администрация президента США Джо Байдена намерена снять санкции с газопровода «Северный поток – 2» в обмен на пакет договоренностей с ЕС.

Издание не сообщило всех требований американской стороны к Евросоюзу и Германии, но они, якобы, включают в себя гарантии сохранения транзита российского газа через Украину и комплекс мер по снижению зависимости ЕС от российского газа.