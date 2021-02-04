Столичный омбудсмен сообщила, что переполненные камеры в Сахарово расселили

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева рассказала журналистам, что разобралась с ситуацией с размещением задержанных на незаконных акциях в спецприёмнике в Сахарово, расположенного на территории Новой Москвы.

«Мы разобрались с этой ситуацией, – цитирует омбудсмена РИА Новости. – Сейчас все молодые люди расселены в другие камеры».

Ранее сообщалось https://expert.ru/2021/02/4/arestovannie-posle-aktsij-protesta-soobshchili-o-narushenii-pravil-soderzhaniya/, что по словам главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, который был арестован после акций протеста 31 января по решению суда, арестованные на протестах граждане РФ провели в автозаках примерно 5 часов, после чего их разместили в Центре временного содержания иностранцев в деревне Сахарово.

«В 04:45 мск зашли все вместе, никакой проверки, – написал Смирнов в соцсетях. – Девушек отделили, а всех мужчин из двух автобусов завели в одну камеру: 28 человек и четыре двухъярусные кровати (то есть рассчитано на 8 человек)».

Он уверен, что переполненные камеры можно объяснить нехваткой мест. Также редактор отметил, что «не было проверок и обысков». По его словам, примерно в 08:00 арестованным принесли воду, сообщив, что скоро всех расселят. Смирнов дополняет, что в общей сложности в четырех камерах находится 100 человек. Одна из камер женская. Смирнов отмечает, что сотрудники центра ведут себя вежливо.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что спецприемники столицы действительно переполнены задержанными, но добавил, что эту ситуацию спровоцировали сами протестующие.

«Эта ситуация спровоцирована не правоохранителями, а участниками несанкционированных акций - в первую очередь нужно говорить об этом», – подчеркнул представитель Кремля.

