Сюжет дня: нефть на максимумах добавляет позитива акциям нефтяников

Акции сразу нескольких крупных российский нефтяных компаний подорожали на фоне растущей нефти. За дневную сессию на Мосбирже в четверг, 4 февраля прибавили в стоимости бумаги «Лукойла» (+1,82), «Газпром нефти» (+2,17%), «Башнефти» («префы» +1,66%).

Позитива нефтяным котировкам добавили события за океаном. Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) спрогнозировало, что цены на нефть в ближайшем будущем значительно повысятся. К 2050 году баррель будет стоить 173 долларов. Трейдеры сразу же отреагировали на прогноз и начали скупать акции.

В течении сессии стоимость барреля Brent побила максимум февраля 2020 года и стоила в моменте 59,04 доллара. К концу дневных торгов цена барреля немного откатилась – до 58 долларов.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов вырос на +0,85% до 3372 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,13% до 1402,71 пунктов. Российская валюта укреплялась – 75,7 рублей за доллар.