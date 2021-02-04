Украинская партия инициировала импичмент Зеленского

Украинская парламентская партия «Оппозиционная платформа – за жизнь» провела съезд, на котором приняла решение инициировать процедуру импичмента президента Украины Владимира Зеленского. Съезд осудил «антиконституционные и противоправные действия» Зеленского, который своим указом ввел персональные санкции против народного депутата Украины, члена партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Тараса Козака и заблокировал работу трех принадлежащих ему каналов «112 Украина», «NewsOne» и «ZIK». В партии назвали это нападением на демократию, свободу слова и попыткой установления диктатуры.

Съезд партии поручил депутатской фракции «Оппозиционная платформа – за жизнь» в Верховной Раде Украины начать процедуру отстранения Зеленского от должности президента Украины в порядке импичмента.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ о «введении санкций» против украинских телеканалов «112-Украина», «NewsOne», «ZIK» и телекомпаний, производящих видеопродукцию для этих каналов. Санкции против телеканалов предусматривают аннулирование лицензий, запрет на пользование радиочастотным ресурсом Украины, прекращения предоставления услуг по ретрансляции телепрограмм, предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования, блокировку активов и приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств.

Посольство США на Украине поддержало решение президента страны Владимира Зеленского о блокировке вещания трех оппозиционных телеканалов – «112-Украина», «NewsOne» и «ZIK». «США поддерживают усилия по противодействию злонамеренному влиянию России, приложенные вчера Украиной в защиту своего суверенитета и территориальной целостности и в соответствии с украинским законодательством. Мы все должны работать вместе, чтобы не давать применять дезинформацию как оружие в информационной войне против суверенных государств», – сообщило американское посольство в Facebook.