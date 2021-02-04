В 2020 году в Москве зарегистрировали почти 345 тысяч новых адресов и более 15 тыс. машино-мест – вице-мэр Ефимов

В Москве подвели итоги адресного учета в 2020 году. В базе зарегистрировали почти 345 тыс. новых адресов, а аннулировали 2,9 тыс. адресов. Также с прошлого года в столице начали регистрировать машино-места. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Согласно законодательству, адрес должен быть присвоен каждому зданию и сооружению, квартире и офису, машино-месту, земельному участку, объекту незавершенного строительства. Больше всего в 2020 году новых адресов присвоили квартирам (132 тыс.) и нежилым помещениям (131 тыс.). Также в базу внесли 34,5 тыс. объектов капитального строительства. 31 тыс., земельных участков и более 15 тыс. машино-мест. С 2020 года у каждого персонального машино-места обязательно должен быть свой адрес вне зависимости от того, где оно находится – на паркинге на подземном этаже жилого дома или в отдельно стоящем здании.

«По обращениям москвичей присвоено около 7,2 тысяч адресов – чуть больше двух процентов от общего количества. Чаще всего москвичи обращались за адресацией для объектов индивидуального жилищного строительства. В остальных случаях город делает это самостоятельно, не дожидаясь поступления обращений. В 2020 году больше всего новых адресов зарегистрировано на территории Новомосковского административного округа – 87,6 тысячи, в Центральном административном округе – 40,4 тысячи и в Троицком административном округе – 35,6 тысячи», - уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

С 24 декабря 2020 года государственная услуга «Присвоение, изменение или аннулирование адреса объекта адресации» для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей оказывается исключительно в электронном виде на сайте mos.ru.