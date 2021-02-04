В Китае выявили следы COVID на упаковке рыбы из России

Власти Китая заявили, что санэпидемнадзор страны трижды зафиксировал следы коронавируса на упаковке рыбы из России в период с начала 2021 г., сообщили в пресс-службе Россельхознадзора КНР.

«С начала января 2021 г. власти Китая трижды выявляли генетический материал коронавируса на упаковке продукции российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов, расположенных в Хабаровском крае, Камчатском крае и Мурманской области», - говорится в сообщении ведомства. В качестве ответных мер в ближайшее время планируется провести инспекцию по видеосвязи двух предприятий, расположенных в Хабаровском и Камчатском крае. Запрос на данные действия выдало главное таможенное управление Китая.

Также китайская сторона намерена рассмотреть вопрос соответствия предприятий требованиям страны и оценить предпринимаемые российской стороной меры по предупреждению и профилактике распространения возбудителя COVID-19 в ходе переработки и производства рыбопродукции, рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что возбудители коронавирусной инфекции были выявлены китайской стороной на упаковке мяса птицы «Черкизово». В этой связи Россельхознадзор КНР выдал предписание о приостановке сертификации продукции этих компаний для поставок в Китай и начал расследование.