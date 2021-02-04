В России утвердили эталонный образец штамма коронавируса

Специалисты Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали «стандартный образец штамма коронавируса COVID-19.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава, эталонный образец штамма коронавируса уже утвердил Росстандарт. По словам руководителя лаборатории биоинформационных технологий метрологической службы, это позволит привести все тест-системы для выявления возбудителя COVID-19 к одному «знаменателю».

Предполагается, что образец позволит эффективнее лечить ковид, разрабатывать новые препараты, а также отслеживать мутации COVID-19 в окружающей среде.

Ранее сообщалось, что в России за минувшие сутки выявлено 16 714 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 85 регионах.

За весь период в стране зарегистрировано 3 917 918 случаев COVID. За сутки в стране скончался 521 человек. Общее число безвозвратных потерь достигло 75 205 случаев. Успешно перебороли заболевание 3 389 913 россиян, из которых 24 546 выписаны за последние сутки.

Наибольший прирост новых случаев коронавируса наблюдается в Москве - 2 095. Петербург находится на втором месте с показателем 1 571.

За Москвой и Петербургом следует Московская область (831). В пятерку антирейтинга вошли Нижегородская область (+471) и Воронежская область (+371). Далее следуют Ростовская область (+363), Свердловская область (341), Самарская область (+300). В остальных субъектах выявлено менее 300 заболевших за сутки.

