В России выявлено 16,7 тыс. новых случаев COVID

В России за минувшие сутки выявлено 16 714 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 85 регионах, передает оперштаб.

За весь период в стране зарегистрировано 3 917 918 случаев COVID. За сутки в стране скончался 521 человек. Общее число безвозвратных потерь достигло 75 205 случаев. Успешно перебороли заболевание 3 389 913 россиян, из которых 24 546 выписаны за последние сутки.

Наибольший прирост новых случаев коронавируса наблюдается в Москве - 2 095. Петербург находится на втором месте с показателем 1 571.

За Москвой и Петербургом следует Московская область (831). В пятерку антирейтинга вошли Нижегородская область (+471) и Воронежская область (+371). Далее следуют Ростовская область (+363), Свердловская область (341), Самарская область (+300). В остальных субъектах выявлено менее 300 заболевших за сутки.

