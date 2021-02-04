В Сбербанке рассказали, как не стать жертвой мошенников при онлайн-покупках.

В частности, в крупнейшей кредитной организации страны при покупках в Сети рекомендуют тщательно проверять название сайта торговой площадки. При этом не стоит переводить общение с продавцами в сторонние мессенджеры и вводить данные своей карты на других сайтах по совету продавца, передаёт РИА Новости.

Кроме того, Сбербанк советует обращать пристальное внимание на название сайта. Если оно кажется знакомым и похожим на известный бренд, надо убедиться в том, что оно в точности совпадает с официальным названием.

«Если есть хоть малейшие отличия от оригинала даже в одной букве, воздержитесь от покупок на этом сайте», – подчеркнула эксперт из Управления противодействия кибермошенничеству банка Азима Раджабова.

При покупке на сайте с бесплатными объявлениями необходимо с осторожностью отнестись к предложению продавца продолжить общение в мессенджере.

«Никогда не вводите данные своей банковской карты на сторонних сайтах, которые может посоветовать продавец. Это означает, что он мошенник, а ссылка ведёт на поддельный сайт, где вы потеряете свои деньги», – предупреждает эксперт Сбербанка.

По его словам, доставка товара должна проходить строго через официальный сайт торговой площадки. А переход на сторонние сайты транспортных компаний может обернуться тем, что «вы переведете свои деньги на счета мошенников, а товара так и не дождетесь».

Для того, чтобы получить средств россиян мошенники также могут выслать ссылку на сайт якобы технической поддержки, где постараются убедить покупателя, что на сайте произошёл сбой, и оплату можно совершить только по присланной ссылке.

«Это также обман. Будьте бдительны и не доверяйте подобным предложениям», – резюмировала Раджабова.

