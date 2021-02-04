Владимир Ефимов: Москва сдаст в аренду помещения для МСП на льготных условиях

Малый и средний бизнес в Москве может арендовать недвижимость на специальных условиях. На городских аукционах по льготной аренде представлено 129 нежилых помещений площадью от 9,9 до 437,5 квадратного метра.

Начальная цена годовой аренды варьируется от 26,9 тысячи до 2,1 млн рублей. От одной тысячи рублей за квадратный метр в год для подвальных помещений и от 4750 рублей – для цоколя, первых этажей и выше. Срок аренды городской недвижимости составляет до 10 лет.

«В прошлом году на льготных условиях город сдал в аренду малому и среднему бизнесу 620 нежилых помещений площадью 69,7 тысячи квадратного метра. В аукционах приняли участие 4,6 тысячи человек, средняя конкуренция составила семь участников на лот, а средняя цена за квадратный метр – 8,7 тысячи рублей. Льготная программа действует в Москве с 2017 года, за это время предприниматели арендовали у города по сниженной ставке свыше 1,6 тысячи помещений», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заявки принимает департамент города Москвы по конкурентной политике. На инвестиционном портале Москвы в разделе «Аренда для бизнеса» можно изучить фотографии и технические характеристики выставленных на аукцион объектов. Для удобства предпринимателей некоторые из них можно посмотреть в режиме онлайн с помощью функции «360».

«Больше всего помещений по сниженной ставке представлено на юге Москвы – 29 объектов. На севере города сдается 17 помещений, 15 – на юго-западе, 11 – на северо-востоке и на востоке, по 12 объектов представлено в центре и на юго-востоке столицы, 10 – на северо-западе, семь в Зеленограде и три на западе города», - уточнил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.