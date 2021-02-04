За шесть лет в Москве объем контрактов жизненного цикла превысил 540 млрд руб.

В 2020 году Москва заключила 74 контракта жизненного цикла общим объемом более 74 млрд рублей. Два контракта были заключены на поставку электробусов, остальные – на закупку медицинского оборудования. При этом за шесть лет таких контактов заключено на 542,4 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Контракт жизненного цикла (КЖЦ) предусматривает поставку товара с дальнейшим обслуживанием и ремонтом со стороны поставщика в течение всего периода эксплуатации.

«Сегодня на контракты жизненного цикла приходится больше половины объема всех проектов государственно-частного партнерства столицы - за шесть лет их было заключено на 542,4 млрд рублей. Только за прошедший год было заключено 74 таких контракта, из них 72 на поставку медицинского оборудования для лечебно-профилактических учреждений Москвы, их общая сумма превысила 57 млрд рублей, еще два контракта были заключены на поставку электробусов, их общий объем превышает 17 млрд рублей», – цитирует пресс-служба слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

В 2020 году были заключены контракты на поставку ангиографов, оборудования для МРТ, КТ, аппаратов ультразвуковой диагностики, а также рентгеновского, эндоскопического оборудования и цифровых маммографических систем. По данным департамента, закупленные в рамках КЖЦ электробусы оборудованы для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями, системой климат-контроля, спутниковой навигацией, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств.

Контракты жизненного цикла остаются одной из популярных форм ГЧП при реализации важнейших городских проектов, поскольку обеспечивают наилучшее соотношение цены и качества оборудования и его сервиса, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

«Благодаря контрактам жизненного цикла, заключенным с Москвой, поставщики получают длительную загрузку своих производственных мощностей и гарантированно обеспечивают себя доходами в течение всего срока действия контракта в случае соблюдения его условий. С помощью КЖЦ город приобретает также подвижной состав для метрополитена, обновляет трамвайный парк, закупает оборудование для использования в жилищно-коммунальном хозяйстве», – уточнил руководитель ведомства.