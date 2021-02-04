Захарова назвала главную цель заявлений стран НАТО по Навальному

Мария Захарова – официальный представитель российского внешнеполитического ведомства – назвала главную цель заявлений стран НАТО и ЕС по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

По её словам, это не что иное, как попытка сдерживания нашей страны и вмешательства в её внутренние дела, передаёт РИА Новости.

«Мы обратили внимание на высказывания так называемого коллективного Запада, конечно, запевальную роль отвели себе США, которые дирижируют всем этим хором, – подчеркнула Захарова. – Но, в общем-то, немало заявлений было сделано по нашей внутренней повестке, речь идёт о главах государств и министрах иностранных дел стран НАТО, Евросоюза, на тему общественно-политической ситуации в РФ».

Представитель российского министерства иностранных дел убеждена, что это скоординированная информационная кампания, целью которой является глобальная попытка сдерживания РФ.

«Но здесь нет ничего нового», – резюмировала Захарова.

Ранее сообщалось, что руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков ответил на многочисленные заявления зарубежных политиков, которые требуют немедленно освободить Алексея Навального.

По словам представителя Кремля, Россия готова разъяснять, но не обсуждать решения наших судов по тем, кто нарушает закон. При этом Песков напомнил, что накануне глава МИД РФ уже детально отвечал на соответствующие вопросы, где он дал оценку подобным заявлениям и отметил абсолютную их неприемлемость.

Кроме того, он заявил, что в России видят «постоянные санкционные рефлексы у американских законодателей», и отметил, что в Кремле считают абсолютно неприемлемым санкционное давление со стороны Вашингтона.

«Мы считаем абсолютно неприемлемыми подобные подходы вообще в двухсторонних отношениях, через призму какого-то санкционного давления. Насколько мы понимаем, там ещё предстоят какие-то обсуждения на этот счет», – резюмировал помощник президента России.

Напомним, 2 февраля Симоновский суд российской столицы отменил условное осуждение Алексея Навального по делу «Ив Роше» и назначил ему реальный срок в 3,5 года колонии общего режима. Суд зачёл в срок Навального год, который он провел под домашним арестом во время следствия по делу «Ив Роше». Таким образом, срок заключения Навального составит 2 года и 8 месяцев.

Представитель управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве просил суд отменить Навальному условное наказание и заменить его реальным сроком в виде трех с половиной лет на основании того, что Навальный семь раз не явился для отметки в уголовно-исполнительную инспекцию. Навальный заявил, что не отмечался во ФСИН только в период лечения в Германии и назвал судебный процесс политическим.

Сразу после этого лидеры западных стран синхронно выступили с требованиями немедленно выпустить Навального на свободу.

