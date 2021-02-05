Акции дня: бумаги «Норникеля» подешевели на фоне решения суда о рекордном штрафе

Акции «Норникеля» торговались хуже рынка по итогам дневной сессии на Мосбирже в пятницу, 5 февраля. За торги бумаги потеряли -1,93% и стоимость акции составила 25 270 рублей.

В пятницу суд назначил штраф «Норникелю» в размере 146 млрд рублей за разлив дизельного топлива в Норильске, который произошел в мае 2020 года. Эта авария стала наиболее масштабной в современной истории: из резервуара на территории ТЭЦ-3 выплеснулось около 21 тыс. тонн дизеля. Назначенный судом штраф за экологический ущерб и вошел в топ-3 самых крупных судебных исков, удовлетворенных первой инстанцией. Трейдеры сразу же отреагировали на решение суда, в течении торгов стоимость падала до 24 842 рублей за акцию.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов вырос на +0,62% до 3392,73 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,94% до 1429,94 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:16 мск составила 59,57 долларов за баррель (+1,24%). Российская валюта укреплялась – 74,63 рублей за доллар.