Байден пообещал жестко противодействовать России

Сейчас, в первые недели президентства Джо Байдена, в сообщениях, приходящих из США, рядом с его фамилией часто стоит слово «первый». В четверг, 4 февраля он впервые выступил с большой речью, посвященной внешнеполитическим вопросам и задачам Соединенных Штатах на международной арене.

Новый американский президент планирует закончить войну в Йемене, обещает союзникам, что внешняя политика Вашингтона возвращается к принципам, заложенным в годы президентства Обамы; хочет сделать упор на защите прав человека и на многосторонние договоры и соглашения, увеличить количество мигрантов, которые принимает Америка, и так далее.

Это главные направления международной политики Америки на ближайшие четыре года. России в них нет, но это не значит, что Джо Байден не будет уделять внимание Москве. По крайней мере, такой вывод можно сделать, даже не принимая в расчет продление ДСНВ, состоявшееся на этой неделе после телефонного разговора между главами США и России. В своем выступлении Байден в резких выражениях предупредил Москву, что в отличие от предшественника не будет терпеть ее «агрессивные действия».

Конечно, президент Байден не мог проигнорировать первые внешнеполитические вызовы своего президентства – военный переворот в Мьянме (Бирме) и причисленный к таковым арест Алексея Навального и суд над ним. Он призвал мьянманских генералов вернуть власть гражданскому правительству, отпустить задержанных и снять телекоммуникационный «карантин» страны, а также предупредил, что ответственные за переворот т нарушения прав человека понесут ответственность. Однако возможности Вашингтона влиять на события в далекой Мьянме и тем более наказывать «виновных» ограничены. Дело в том, что санкции как против всей Мьянмы, так и против мьянманских генералов малоэффективны, потому что в Юго-Восточной Азии сильно экономическое влияние Китая. Организаторы переворота несомненно попробуют получить помощь у Пекина в противостоянии с США.

Что касается Навального, которому суд заменил условный срок на реальный, то Джо Байден потребовал немедленно освободить его без каких бы то ни было предварительных условий.

«Я очень четко дал понять президенту Путину в манере, которая сильно отличается от манеры общения с ним моего предшественника, что дни, когда Соединенные Штаты мирились с агрессивными действиями России, вмешательством в наши выборы, кибератаками, отравлениям ее граждан, закончились»,- грозно предупредил Джо Байден, намекая на разговор с Владимиром Путиным по телефону.

На днях о «решимости президента Байдена защищать американских граждан и твердо стоять на охране интересов США» напомнил главе российского МИДа Сергею Лаврову его американский коллега Энтони Блинкин.

Явно не принесли ожидаемых результатов многочисленные американские санкции против России, введенные в четыре предыдущих года администрацией Дональда Трампа. Новые санкции, которые вероятно будут введены в связи с арестом и осуждением Навального, скорее всего будут направлены против высокопоставленных российских чиновников. Хотя чиновники из новой администрации уже не раз говорили, что активно уговаривают европейских союзников ужесточить позицию по отношению к России, с которой у Европы обширные экономические связи.

Как и ожидалось, в целом Джо Байден намерен резко изменить вектор международной политики Соединенных Штатов и отказаться от трамповского лозунга «Америка превыше всего» в пользу укрепления связей со странами, с которыми при Трампе отношения резко ухудшились. К таким, например, относится Америка.

«Союзы Америки – наше главное достояние»,- подчеркнул Джо Байден.

Байден подтвердил, что ключевым союзником Америки остается Саудовская Аравия, но в отличие от предшественника объявил об окончании поддержки возглавляемой Эр-Риядом войны в Йемене.

«Эта война (в Йемене) должна закончиться,- сказал он.- Подчеркивая нашу приверженность ее окончанию, мы заканчиваем оказывать любую поддержку наступательным операциям в Йемене, включая поставки оружия».

Президент Байден также пообещал подписать указ, увеличивающий до 125 тысяч количество принимаемых США мигрантов на следующий фискальный год, который начинается 1 октября. Он также намерен поднять трамповский лимит в 15 тыс. человек и на этот год, но не назвал цифр.

Вашингтон обещает защищать права представителей ЛГБТ-сообщества по всему миру и возвращается в Парижское соглашение по климату, а также отменяет решение Трампа о выходе из Всемирной организации здравоохранения.

Обращает на себя внимание, что Китаю было уделено мало внимания в речи американского президента. Джо Байден еще не говорил с китайским президентом Си Цзиньпином. Прежде чем вступать в серьезные контакты с Пекином, Вашингтон, как заявил представитель Госдепа, планирует обсудить с союзниками политику по отношению к Поднебесной.

«Мы готовы работать с Китаем,- заявил президент Байден,- если это соответствует интересам Америки».