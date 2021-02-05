Закулисье биржевого спектакля: почему атака на серебро завершилась провалом?

Наибольший шум наделал разгон до немыслимых высот акций компании GameStop. После чего воодушевленные успехом инвесторы замахнулись ни много ни мало на рынок серебра. В различных СМИ даже писали, что это попытка разорить крупнейший банк США - JP Morgan, который, как считается, стоит на страже рынка драгоценных металлов и имеет большую короткую позицию во фьючерсах на серебро.

Однако очевидно, амбиции частников не совпали с возможностями, инвесторов из Reddit ждал провал, хотя на пару дней они все же смогли значительно поднять цену на серебро, один раз даже почти на 10%. Правда, затем всего за одну торговую сессию котировки вернулась обратно, полностью отыграв весь этот рост.

И здесь то как раз и наступает время заглянуть за кулисы данного представления. Итак, обо всем по порядку.

Организаторы “набега” на серебро изначально опубликовали сообщение, в котором призывали сосредоточиться на покупках в биржевом фонде ETF iShares Silver Trust.

В отчете SocGen Commodities Research Group проводится мониторинг притока в этот целевой ETF и другие крупные биржевые фонды, ориентированные на серебро. В нем то и обнаружились самые интересные детали. Оказывается, в первый день ралли - 28 января - суммарно из фондов наблюдался отток средств.

В течение следующих двух дней, 29 января и 1 февраля, был зафиксирован исторически рекордный приток в iShares Silver Trust ETF, однако на этом фоне был зафиксирован аналогичный отток из других серебряных ETF.

Иными словами, пока инвесторы Reddit изо всех сил скупали акции одного фонда, пытаясь задрать цену серебра как можно выше, какие-то крупные участники рынка по мере роста котировок продавали акции других ETF, фиксируя прибыль. Тем более, что этот драгоценный металл в прошлом году подорожал почти на 48%.

У многих может возникнуть вопрос, как же при равенстве потоков капитала цена на серебро смогла показать столь значительный подъем? Более того, как могло случиться, что 28 января у серебряных ETF зафиксирован отток средств, а спотовая цена подскочила на 4,89%?

Судя по всему, в том даже нет никаких сомнений, это работа крупных игроков и маркетмейкеров - профессионалы разгоняли цену через фьючерсный рынок, создавая тем самым у Reddit иллюзию успеха. Именно 28 января в контрактах на серебро был зафиксирован резкий рост числа открытых позиций, а всего за указанные три дня показатель вырос почти на 17 тысяч контрактов - максимум с 2010 года.

Таким образом, общая картина произошедшего выглядит следующим образом. Попытка атаки на крупный рынок, коим является рынок серебра, была на корню пресечена биржевыми гигантами, которые не только быстро вернули цену на место, но, вполне возможно, заставили инвесторов Reddit нести серьезные финансовые потери.

К слову, если вернуться к истории с разгоном акций небольших компаний, таких как GameSpot, KOSS и AMC, где задумка Reddit увенчалась успехом, то можно отметить и других бенефициаров - так называемые инсайдеры или лица, имеющие непосредственную связь с предприятием.

Так, например, Silver Lake Group продала на этом ралли более 33 миллиона акций AMC, причем сделала это по максимальной цене, данные приводятся в обязательно отчете об инсайдерских сделках.

Кроме того, различные руководители KOSS (Джон Косс, Майкл Косс, Дэвид Смит и Лилли Ленор) продали акции на 24 миллиона долларов. Причем самое любопытное, что от этих сделок они получили даже больше денег, чем стоимость их компании до момента атаки Reddit.

А вот инсайдеры из GameStop наверняка кусают локти, так как начали скидывать свои акции еще на раннем этапе ралли.