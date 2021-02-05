Диетолог рассказал, как похудеть без тренировок

Чтобы не мучить свой организм изнурительными упражнениями, которые далеко не всем нравятся, лучше выбрать тот вид физической активности, который приносит удовольствие, даже если он менее эффективен. Об этом рассказал американский диетолог Рейчел Пол порталу NDTV.

По мнению эксперта, не нужно делать особых усилий над собой, а лучше уделить больше времени менее активным упражнениям, например ходьбе или лёгкому бегу. В этом случае для достижения цели может потребоваться больше времени, но рано или поздно цель будет достигнута.

С эффективными, но неприятными упражнениями такой гарантии нет, поскольку человек устанет бороться с собой и совершенно откажется от физической активности.

При выборе рациона Рейчел Пол советует отдать предпочтение овощным блюдам, дополняя их продуктами, которые богаты белком и жиром. Эксперт уверен, что для похудания важны здоровый сон и положительные эмоции, без которых сбросить вес крайне трудно, поскольку на это не хватит ни сил, ни мотивации.