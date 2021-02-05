Германия, Швеция и Польша отреагировали на высылку своих дипломатов из России

Берлин, Стокгольм и Варшава отреагировали на решение Москвы о высылке своих дипломатов из России за участие в несанкционированных акция протеста сторонников оппозиционного политика Алексея Навального. Все вышеперечисленные страны опровергли участие своих дипломатов в митингах и потребовали отменить решение российского МИДа.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель завила, что Германия и ЕС оставляют за собой право расширить санкции против России на фоне последних событий, но подчеркнула, что Европа и РФ должны и далее оставаться в диалоге из «стратегической необходимости», сообщает РИА Новости. «Мы считаем то, что произошло с Навальным, далеким от принципа верховенства права, мы осуждаем, разумеется, приговор против него, а теперь также и высылку дипломатов из Германии, Польши и Швеции. Мы в связи с событиями в России уже говорили, что мы оставляем за собой право продолжить введение санкций, особенно против физических лиц», – сказала Меркель.

Посла России в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД ФРГ, где ему заявили позицию Германии по высылке дипломата из России. А глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас пригрозил ответными мерами, если Москва не пересмотрит свое решение.

В посольстве Швеции в России заявили, что «категорически опровергают» утверждения о том, что шведский дипломат принимал участие в акциях. Он лишь наблюдал за демонстрацией, что является стандартной дипломатической процедурой, объяснили в представительстве Швеции, сообщает РБК.

Министерство иностранных дел Польши также вызвало посла России и проинформировало его, что польский дипломат выполнял только официальные задачи, вытекающие из дипломатического статуса и в соответствии с Венской конвенцией. «Польская сторона ожидает, что российские власти отменит ошибочное решение. В противном случае Польша оставляет возможность предпринять соответствующие шаги.

Министерство иностранных дел Республики Польша сожалеет о действиях властей Российской Федерации, которые еще больше усугубят кризис в двусторонних отношениях между нашими странами», – сказано в заявлении польского внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел России объявило «persona non grata» сотрудников дипломатических представительств Швеции, Польши и Германии. По данным МИДа иностранные дипломаты принимали участие в несанкционированных акциях протеста странников оппозиционного политика Алексея Навального.