Goldman Sachs: биткоин непригоден для хранения денег

В одном из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs считают биктоин непригодным для хранения денег. По их мнению, стать ему платежным средством не позволяет высокая волатильность, передаёт Bloomberg.

В частности, глава инвестиционно-стратегической группы банка Шармина Моссавар-Рахмани констатировала, что «эфемерная валюта с долгосрочной волатильностью на уровне 80% не может рассматриваться как платежное средство». При этом она подчеркнула, что, несмотря на широкое обсуждение в СМИ и активные инвестиции, для хранения сбережений криптовалюта не пригодна.

Между тем, основатель Tesla Илон Маск убеждён, что самая популярная криптовалюта скоро будет широко признана в мире традиционных финансов.

«Считаю, что биткоин – это хорошо», – признался он.

В свою очередь аналитики криптобиржи Luno и брокерской компании OSK прогнозируют биткоину рост до 50 тыс. долл. По их мнению, в ближайшие 5-10 лет популярность этой криптовалюты может вырасти, в то время как золото потеряет в цене.

Напомним, криптовалюта Dogecoin подскочила более чем на 50% в четверг, 4 февраля после того, как Илон Маск в своем микроблоге в Twitter выразил свою поддержку этому цифровому активу.

Dogecoin подскочил до 0,05798 долл. согласно данным Coindesk. Ранее посты главы Tesla о некоторых компаниях и криптовалютах привели к тому, что их стоимость резко выросла. Так акции GameStop, Etsy и CD Projekt подскочили после его комментариев в микроблоге.

В свою очередь, биткойн также подскочил на 20% после того, как миллиардер Илон Маск добавил хэштег #bitcoin в своем аккаунте в Twitter,

Виртуальная валюта прибавила примерно 5000 долл в течение часа и достигла уровня 37 299 долл.

