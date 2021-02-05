Количество инфицированных коронавирусом в Великобритании сокращается

В течение последней недели количество новых случаев инфицирования в Великобритании сокращается на 2-5 процентов в день, сообщает ВВС. В пятницу министерство здравоохранения сообщило, что коэффициент воспроизводства заболевания, известный как коэффициент R (который показывает, сколько людей успевает заразить каждый новый больной, прежде чем его начнут лечить), составляет в разных местностях от 0,7 до 1. Неделю назад этот коэффициент колебался от 0,7 до 1,1. Он. Если коэффициент R опускается ниже единицы, значит, эпидемия идет на спад. В Англии коэффициент R в данный момент составляет 07-0,9, в Лондоне 0,6-0,9.

«Теперь можно сказать с уверенностью, что эпидемия по всей Англии сокращается, хотя по-прежнему важно по возможности оставаться дома», – сказано в заявлении минздрава Великобритании.

В декабре 2020 года власти Великобритании обнаружили новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2 и связали с ней быстрое распространение заболевания на юго-востоке Англии. Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% более заразная, чем первоначальный вариант. Однако, по его словам, нет данных, что эта мутация коронавируса вызывает более тяжелые формы заболевания и отличается более высокой смертностью. После этого сообщения большинство стран мира, в том числе и Россия прекратили авиасообщение с Великобританией.