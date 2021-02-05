Курс доллара: назван неожиданный фактор, который укрепит рубль

В четверг рублю удалось переломить тренд к ослаблению, завершив торги в плюсе в обеих валютных парах. Начав вчерашнюю сессию с отметок 76,02 за доллар и 91,29 – за евро, к закрытию основной сессии на Московской биржи рубль сумел прибавить к основным резервным мировым валютам и даже несмотря на небольшое проседание ближе к вечеру, всё-таки закрылся на позитиве.

Так, по данным на 19:00 мск, курс доллара составил 75,71 руб., что на 22 коп. меньше чем было в это же время накануне. Евро также подешевел – его курс вечером составлял 90,68 руб. (-66,75 коп.).

По мнению экспертов, рынок пока до конца не смог для себя оценить санкционные риски, из-за чего нацвалюту немного бросает из минуса к плюсу и обратно. Но в целом тенденция к укреплению становится всё более ясной. При этом поддержку рублю оказывают цены на «чёрное золото», которые курсируют у максимумов за последние 12 месяцев.

Как считает Артём Тузов из ИК «Универ Капитал», в краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 75,50-76,50 в паре с долларом и на уровне 91,00-92,00 в паре с евро.

Евгений Миронюк из ИК «Фридом Финанс» отметил, что несмотря на риск возможного введения жёстких антироссийских санкций из-за «дела Навального», рубль продолжает оставаться относительно стабильным, тяготея к диапазону 75,50-76,00 в паре с долларом и к коридору 90,00-92,00 в паре с евро.

По его мнению, ралли на рынке «чёрного золота» выступает сейчас за нашу валюту и является компенсацией существующих геополитических рисков. Миронюк при этом напомнил, что нефть сорта Brent благодаря сокращению добычи сырья сверх квоты некоторыми членами ОПЕК+, а также снижению запасов нефти в США может протестировать уровень в 60 долл. за бочку.

Причём существует вероятность, что это произойдёт уже в самое ближайшее время. Кроме того, по мнению эксперта, поддержку рублю оказывает и сокращение объёма покупок валюты российским Минфином.

«В конце этой – начале следующей недели мы ожидаем повышенную волатильности рубля в пределах 75,20-77,50 руб.», – предположили в ИК «Фридом Финанс».

С оптимизмом смотрит на перспективы рубля Евгений Коган из ИГ «Московские партнёры». Он считает, что фактором поддержки рубля станут… санкции, которыми Москву пугает Вашингтон. По его мнению, курсу национальной валюты они не угрожают, а скорее наоборот.

«В американский конгресс уже внесли проект санкций против РФ из-за Навального. Ну и чем они нас там пугают? Запретом в получении виз США неким российским чиновникам? Заморозкой их активов? Ну очень страшно, аж жуть. Ничего из того, что мы реально опасаемся, я в санкционном списке не вижу. Понятно, что ещё не вечер. И в Вашингтоне прекрасно знают, что для нас будет наиболее болезненно. Но, повторю, пока мы всего этого не видим. В общем ничего такого, что напугало бы нашу власть. Так что, похоже, пока есть повод рублю укрепиться», – заявил эксперт.

По мнению Когана, нацвалюте в такой ситуации, да ещё и при дорожающей нефти будет очень трудно падать.

«В этом году ОПЕК ожидает дефицит предложения сырья. Если так, то Brent по 70,00 долл. за бочку – очень даже реально. А это значит, что и российская валюта продолжит свой рост. Мы прогнозируем, что в первой половине года в паре с долларом она будет торговаться по 69,00-70,00», – сказал эксперт.

Солидарен с ним Дмитрий Бабин из компании «БКС Мир инвестиций», подчеркнувший, что уверенная поступь рубля является следствием того, что внесённый на рассмотрение американского конгресса законопроект об антироссийских санкциях носит исключительно персональный характер и никак не вредит отдельным секторам отечественной экономики.

«Благодаря этому пара доллар-рубль приближалась вчера к сильной поддержке в 75,23. И при её пробое уже в ближайшей перспективе этот валютный тандем может взять барьер в 74,84. Пару евро-рубль в начале следующей недели мы видим возле 90,19», – резюмировал он.