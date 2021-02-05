Меркель вновь поддержала строительство «Северного потока – 2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что позиция правительства Германии по вопросу завершения строительства газопровода «Северный поток – 2» остается неизменной, сообщает «РИА Новости».

«Мы говорили сегодня об этом очень интенсивно, но мы разделяем мнение, что мы не должны оказаться в односторонней зависимости от России. Мы всегда выступали за то, чтобы Украина продолжала получать газ из России как страна-транзитер, мы будем делать это и дальше», – сказала Меркель. По ее словам, несмотря на глубокие расхождения между Россией и ЕС, в том числе Германией, необходимо оставаться в диалоге с Россией по многим геостратегическим вопросам.

Она добавила, что Россия остается соседом ЕС, и Европа вместе с Россией работают по вопросам Белоруссии, Ливии, Сирии, а также договоров о разоружении.

«Это дипломатический задача – несмотря на глубокие расхождения оставаться в диалоге», – резюмировала Меркель.

2 февраля германская газета Handelsblatt со ссылкой на неназванного американского чиновника из администрации президента США сообщила, что в ходе телефонного разговора президента США Джо Байдена с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, американский лидер заявил, что может снять санкции с газопровода «Северный поток – 2» в обмен на пакет договоренностей с Германией. Издание не сообщило всех требований американской стороны к Германии, но они, якобы, включают в себя гарантии сохранения транзита российского газа через Украину и комплекс мер по снижению зависимости ЕС от российского газа.

4 февраля глава пресс-службы государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон может принять решение по санкциям в отношении газопровода «Северного потока – 2» во время завершения его строительства или его сертификации – то есть после завершения его строительства и ввода в эксплуатацию.