Навальный доставлен в суд для рассмотрения дела о клевете на ветерана

Оппозиционный политик Алексей Навальный доставлен в Бабушкинский суд Москвы на рассмотрение дела о клевете на ветерана Великой отечественной войны, сообщает издание «Ведомости». Отмечается, что ранее процесс был приостановлен из-за нахождения главы Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) на лечении в Берлине.

Сообщается, что Навального обвиняют в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство человека.

2 июня RT опубликовал видеоролик, в котором известные политики, общественники и артисты высказали свое мнение по поводу вносимых изменений в Конституцию РФ. Среди них был участник Великой Отечественной войны 93-летний Игнат Артеменко, который также обозначил свою позицию по данному поводу.

Навальный разместил видео в соцсетях, прокомментировав видеозапись. В частности он назвал выступающих в ролике людей «предателями». Следствие считает, что комментарий носит заведомо ложный характер, а также порочит честь и достоинство ветерана.

«Навальный таким образом преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц», - прокомментировали в следственном комитете.

Ранее внук Артеменко рассказал, что после того, как пожилой мужчина прочитал комментарий оппозиционера, самочувствие ветерана ухудшилось.

