Навальный доставлен в суд для рассмотрения дела о клевете на ветерана
Оппозиционный политик Алексей Навальный доставлен в Бабушкинский суд Москвы на рассмотрение дела о клевете на ветерана Великой отечественной войны, сообщает издание «Ведомости». Отмечается, что ранее процесс был приостановлен из-за нахождения главы Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) на лечении в Берлине.
Сообщается, что Навального обвиняют в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство человека.
2 июня RT опубликовал видеоролик, в котором известные политики, общественники и артисты высказали свое мнение по поводу вносимых изменений в Конституцию РФ. Среди них был участник Великой Отечественной войны 93-летний Игнат Артеменко, который также обозначил свою позицию по данному поводу.
Навальный разместил видео в соцсетях, прокомментировав видеозапись. В частности он назвал выступающих в ролике людей «предателями». Следствие считает, что комментарий носит заведомо ложный характер, а также порочит честь и достоинство ветерана.
«Навальный таким образом преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц», - прокомментировали в следственном комитете.
Ранее внук Артеменко рассказал, что после того, как пожилой мужчина прочитал комментарий оппозиционера, самочувствие ветерана ухудшилось.